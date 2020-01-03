احذر تناول هذه الأطعمة قبل النوم

*يمن برس - متابعات
كشفت دراسة علمية حديثة، عن وجود علاقة وثيقة بين الإصابة بالأرق واضطرابات النوم، واتباع نظام غذائي معين.
وأوضح خبراء من جامعة كولومبيا الأمريكية، وفقًا لـ”روسيا اليوم”، أنهم قاموا بدراسات حللوا خلالها النظام الغذائي لأكثر من 50 ألف امرأة، وبينت نتائج الأبحاث أن الأغذية الغنية بالكربوهيدرات كالخبز الأبيض والأرز ترفع من معدلات السكر في الدم، وتسبب الأرق.
وكشف الأستاذ المساعد في كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا، والمشرف على الأبحاث ، جيمس جيمس جانجويتش بحسب مقال نشره موقع “ MedicalXpress”، عن أنه في حال ارتفاع نسب السكر في الدم يبدأ الجسم بإفراز الأنسولين لخفض هذه النسب، وهذا الأمر قد يؤثر على إفراز هرمونات أخرى كالأدرينالين والكورتيزول، والتي قد تتسبب بدورها في اضطرابات النوم.
من جانبه، أشار الطبيب والاختصاصي الروسي في علوم المناعة والحساسية، فلاديمير بوليبوك، إلى أن تناول المنتجات الغنية بالكربوهيدرات المركزة يتسبب في رفع مستويات الأنسولين في الجسم فجأة ومن ثم انخفاضها، الأمر الذي ينعكس سلبا على عمليات الأيض في الدماغ.
وينصح بوليبوك بشرب كوب من الحليب مع العسل ليلًا، لأنه يساعد على تنظيم عملية الأيض، مع الابتعاد عن الأغذية التي تحوي كربوهيدرات مركزة قبل النوم، واستبدالها بأطعمة أخرى كالفواكه والحبوب.
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