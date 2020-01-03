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احذر تناول هذه الأطعمة قبل النوم
الجمعة, 03 يناير, 2020 09:01:00 مساءً

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احذر تناول هذه الأطعمة قبل النوم

*يمن برس - متابعات

كشفت دراسة علمية حديثة، عن وجود علاقة وثيقة بين الإصابة بالأرق ‏واضطرابات النوم، واتباع نظام غذائي معين.‏

وأوضح خبراء من جامعة كولومبيا الأمريكية، وفقًا لـ”روسيا اليوم”، أنهم ‏قاموا بدراسات حللوا خلالها النظام الغذائي لأكثر من 50 ألف ‏امرأة، وبينت نتائج الأبحاث أن الأغذية الغنية بالكربوهيدرات ‏كالخبز الأبيض والأرز ترفع من معدلات السكر في الدم، وتسبب ‏الأرق‎.

وكشف الأستاذ المساعد في كلية الأطباء والجراحين بجامعة ‏كولومبيا، والمشرف على الأبحاث ، جيمس جيمس جانجويتش ‏بحسب مقال نشره موقع “‏‎ MedicalXpress”، عن أنه في حال ‏ارتفاع نسب السكر في الدم يبدأ الجسم بإفراز الأنسولين لخفض ‏هذه النسب، وهذا الأمر قد يؤثر على إفراز هرمونات أخرى ‏كالأدرينالين والكورتيزول، والتي قد تتسبب بدورها في اضطرابات ‏النوم.‎

من جانبه، أشار الطبيب والاختصاصي الروسي في علوم المناعة ‏والحساسية، فلاديمير بوليبوك، إلى أن تناول المنتجات الغنية ‏بالكربوهيدرات المركزة يتسبب في رفع مستويات الأنسولين في ‏الجسم فجأة ومن ثم انخفاضها، الأمر الذي ينعكس سلبا على ‏عمليات الأيض في الدماغ‎.‎

وينصح بوليبوك بشرب كوب من الحليب مع العسل ليلًا، لأنه ‏يساعد على تنظيم عملية الأيض، مع الابتعاد عن الأغذية التي ‏تحوي كربوهيدرات مركزة قبل النوم، واستبدالها بأطعمة أخرى ‏كالفواكه والحبوب.‏




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خاص - يمن برس

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