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الدولار يشتعل في السوق السوداء وفارق كبير في سعر الصرف بين صنعاء وعدن
الجمعة, 03 يناير, 2020 09:15:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
واصلت أسعار صرف الريال اليمني انخفاضها أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم الجمعة.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 584 ريال
بيع: 586 ريال
الريال السعودي
شراء: 154 ريال
شراء: 154.3 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 620 ريال
بيع: 625 ريال
الريال السعودي
شراء: 163 ريال
بيع: 163.5 ريال
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