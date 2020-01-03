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الفلكي الشوافي يكشف حالة الطقس المتوقعة خلال أسبوع

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*يمن برس - خاص

توقع الفلكي عدنان الشوافي نخفاض درجة الحرارة العظمى نهاراًعلى معظم المحافظات خلال الأسبوع القادم مع هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية و الشرقية وأرخبيل سقطرى مع فرص هطول متوسطة الغزارة على السواحل الغربية.



وقال في تدوينة على "فيسبوك" اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن تكون الأجواء في المرتفعات الجبلية شتوية باردة مع تشكبل الضباب والشابورة المائية على بعض المناطق مع هطول أمطار على المرتفعات الشمالية الغربية واستبعاد توقعات الصقيع.



وتوقع الشوافي استمرار الأجواء الباردة في الاحواض الجبلية والهضاب الداخلية والصحاري إستمرار الاجواء الباردة الشتوية مع استقرار درجات الحرارة الصغرى على معطم المناطق.



ودعا السكان إلى الاحتماء من الاجواء الباردة ليلاً وفي الصباح الباكر خصوصاً العاملين في الأماكن المكشوفة وتوخي الحذر في المناطق المتوقع هطول أمطار فيها منبهاً السائقين من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الامطار والضباب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توقع الفلكي عدنان الشوافي نخفاض درجة الحرارة العظمى نهاراًعلى معظم المحافظات خلال الأسبوع القادم مع هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية و الشرقية وأرخبيل سقطرى مع فرص هطول متوسطة الغزارة على السواحل الغربية.وقال في تدوينة على "فيسبوك" اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن تكون الأجواء في المرتفعات الجبلية شتوية باردة مع تشكبل الضباب والشابورة المائية على بعض المناطق مع هطول أمطار على المرتفعات الشمالية الغربية واستبعاد توقعات الصقيع.وتوقع الشوافي استمرار الأجواء الباردة في الاحواض الجبلية والهضاب الداخلية والصحاري إستمرار الاجواء الباردة الشتوية مع استقرار درجات الحرارة الصغرى على معطم المناطق.ودعا السكان إلى الاحتماء من الاجواء الباردة ليلاً وفي الصباح الباكر خصوصاً العاملين في الأماكن المكشوفة وتوخي الحذر في المناطق المتوقع هطول أمطار فيها منبهاً السائقين من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الامطار والضباب.







الشوافي طقس اليمن



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