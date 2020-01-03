ذمار: الحوثيون يعدمون سجيناً في وصاب برصاصة في الرأس

*يمن برس - متابعة خاصة
مسلح حوثي يقتل سجينا في وصاب السافل بذمار
يمن برس-ذمار
أعدمت مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، على إعدام أحد المعتقلين في مديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن "علي الحودي" المكنى أبو صقر، أقدم اليوم الجمعة على قتل السجين "أمين الحميدي"بطلقة بالرأس فارق على إثرها الحياة.
وأوضحت المصادر أن "الحودي" أحد المرافقين الشخصيين للقيادي الحوثي أبو أمجد الخطيب المعين من قبل المليشيات مديراً لأمن مديرية وصاب.
وكان الحوثيون عينوا العام الماضي الخطيب مديرا لأمن المديرية مع 25 آخرين تم استقدامهم من محافظة ذمار للتنكيل بأبناء المديرية ونهب ممتلكاتهم وتوجيه أبشع الإهانات لمشائخها المحليين..
ويلقى القيادي الحوثي الحوثي دعماً وتأييداً من قبل قادة الميليشيات في محافظة ذمار وفي مقدمهم شقيقه الذي عينته الجماعة مديرا لأمن المحافظة إلى جانب مشرف المحافظة الحوثي المدعو فاضل الشرقي.
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