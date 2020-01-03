إثر مقتل سليماني.. السعودية تدعو إلى ضبط النفس

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*يمن برس - متابعات

دعت المملكة العربية السعودية إلى ضبط النفس، إثر مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، رفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، بغارة أميركية قرب مطار بغداد، وأكدت أن ذلك جاء نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول، أن المملكة تابعت الأحداث في العراق "والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها".

وأضاف البيان أنه "مع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه".

ودعا البيان السعودي المجتمع الدولي إلى وجوب اضطلاعه بمسؤولياته "لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع".