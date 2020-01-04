7 طرق فعالة لتجنب الإصابة بنزلة برد.. تعرف عليها

*يمن برس - متابعات

نشر موقع "ستيب تو هيلث" الأمريكي تقريرا استعرض من خلاله الطرق الفعالة لتجنب الإصابة بنزلات برد في فصل الشتاء، والتي اختزلها في الحصول على قسط كاف من النوم وممارسة التمارين البدنية بانتظام وممارسة العادات الصحية.

وقال الموقع في تقريرله، إن التغيرات في المناخ يمكن أن تُلحق الضرر بصحة الناس. كنتيجة لذلك، إذا كان الشتاء شديد البرودة، ينبغي على المرء أن يكون حذرا للغاية لتجنب الإصابة بنزلة البرد. وعلى الرغم من أننا لا نعتبر نزلات البرد خطيرة، إلا أنها قد تكون كذلك.

1.قم بتغطية جسمك جيّدا

أوضح الموقع أنه من الضروري ارتداء الملابس المناسبة للطقس البارد. وعموما، يشمل ذلك ارتداء المعاطف والقمصان الصوفية والأكمام الطويلة والسراويل الطويلة والأحذية المغلقة أو الأحذية طويلة الرقبة. وإذا تساقطت الثلوج، ينبغي ارتداء أوشحة تحمي الرقبة والقفازات وواقيا للأذنين. وفي الواقع، يسمح ذلك للملابس بالاحتفاظ بالحرارة وإبقاء الجسم دافئًا، كما أنه يقلل من فرص الإصابة بنزلة البرد.

2. حافظ على عادات النظافة الجيدة

أفاد الموقع أن أحد الأسباب الرئيسية لنزلات البرد يتمثل في ارتفاع عدد الفيروسات الموجودة في البيئة. لذلك، من الضروري ممارسة عادات النظافة المناسبة في الطقس البارد. فعلى سبيل المثال، اغسل يديك عندما تصل إلى المنزل وقبل الأكل. فضلا عن ذلك، احرص على عدم لمس فمك أو عينيك أو أنفك إذا لم تغسل يديك.

3. حافظ على نظافة منزلك وعلى درجة حرارة مناسبة

أكّد الموقع أنه من المهم الحفاظ على نظافة المنزل لتجنب المرض، وذلك من خلال تنظيف كل جزء منه. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تطهير المطبخ والحمامات والغرف والمواد أو الأشياء الموجودة في الداخل. ويُوصَى أيضًا بالحفاظ على درجة حرارة المنزل قريبة من درجة حرارة الغرفة، وتجنب فتح النوافذ والأبواب.

4. اتبع نظاما غذائيا جيدا

يوصي الموقع بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي وفيتامين دي عندما يكون الطقس باردا، مثل الفواكه والخضروات، فهي تساعد على تجنب نزلات البرد والحفاظ على سلامة نظامك المناعي. علاوة على ذلك، ينبغي احتساء المشروبات الدافئة، مثل الشاي، لأنها تساهم في الحفاظ على درجة حرارة الجسم في المستوى المناسب. ومن المهم أيضًا أن تشرب الكثير من الماء، بالإضافة إلى تناول المرق والحساء.

5. ممارسة الرياضة

بيّن الموقع أنه من المهم ممارسة أي نوع من النشاط البدني حتى خلال الطقس البارد، فالتّمارين الرياضية تقوّي الجهاز المناعي للجسم، مما يساعد على تجنب نزلات البرد وزيادة مناعة الجسم ضدّ الفيروسات الموجودة في البيئة.

6. الحصول على قسط كاف من النوم

لتجنب نزلات البرد، لا بدَ من الحصول على قدر كاف من الراحة. وفي الواقع، ينبغي النوم لثماني ساعات على الأقل وتجنب البقاء مستيقظًا، حيث سيضمن لك ذلك حالة مزاجية جيّدة وصحة ممتازة. فضلا عن ذلك، يُنصح بأن تكون دافئًا عند النوم، وذلك عن طريق ارتداء ملابس سميكة.

7. تجنّب الإصابة بنزلات البرد، هو أمر يعود إليك

قال الموقع إنه عندما تصاب بنزلة برد، قد يكون ذلك مدمرا لصحتك إذا لم تأخذ بعين الاعتبار التوصيات السابقة. وعموما، لا يقتصر الأمر على علاج نزلة البرد فقط، وإنما أيضًا على العناية بجسمك بشكل عام. وعلى سبيل المثال، هناك دراسات أجراها أطباء الأمراض الجلدية التي تظهر آثار نزلات البرد على الجلد.

ومن المهم تجنب الأماكن المزدحمة حيث يوجد الكثير من الأشخاص الذين من الممكن أن ينقلوا إليك المرض. ولسوء الحظ، تعدَ الكثير من نزلات البرد معدية