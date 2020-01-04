إيران تتوعد بـ"انتقام عنيف" على اغتيال سليماني

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*يمن برس - متابعات

تعهّد أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، في بغداد.

ووعد قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، في تغريدة له على "تويتر"، بـ"الانتقام العنيف ضد أمريكا".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن التلفزيون العراقي الرسمي خبر مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي (قوات شيعية)، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، الذي طاله نصيب من الغارات.

وفيما بعد، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تأكيده مقتل سليماني، في غارة جوية استهدفت سيارة كان يستقلها مع المهندس وآخرين، ما أسفر عن مقتلهما وآخرين.