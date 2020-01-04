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خامنئي ينشر صورة الحسين وهو يحتضن "سليماني"

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*يمن برس - متابعات

في تطور غريب ومثير عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني نشر موقع خامنئي الرسمي صورة للإمام الحسين بن علي وهو يحتضن قاسم سليماني.

يأتي هذا بعد أن هدد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية برد قاس، عقب اغتيال قاسم سليماني.



وبحسب البيان الذي استمر لعدة ساعات برئاسة خامنئي فقد أكد أن إيران سترد بشكل قاس جدا وأمريكا أخطأت في تقديراتها وفي حساباتها في قتلها للجنرال قاسم سليماني .



وأضاف المجلس في بيان اليوم إن قتل قاسم سليماني أكبر خطأ استراتيجي لأمريكا في الشرق الأوسط، منوها أن الولايات المتحدة ستدفع ضريبة غالية باغتيالها للجنرال سليماني.

وأوضح بيان المجلس أن الانتقام الإيراني سيكون ثقيلا ومؤلما، منوها أن الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها.



يذكر أن خامنئي كان قد أهدى خاتما لسليماني قبل وفاته، حيث توجد عادة رائجة في إيران بأن خواتم خامنئي لا تهدى إلّا لشخصيات تقوم بإنجازات عظيمة للنظام الإيراني وهو بمعنى أنه شكر وامتنان خاص من قبل خامنئي لهؤلاء الأشخاص.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك في تطور غريب ومثير عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني نشر موقع خامنئي الرسمي صورة للإمام الحسين بن علي وهو يحتضن قاسم سليماني.يأتي هذا بعد أن هدد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية برد قاس، عقب اغتيال قاسم سليماني.وبحسب البيان الذي استمر لعدة ساعات برئاسة خامنئي فقد أكد أن إيران سترد بشكل قاس جدا وأمريكا أخطأت في تقديراتها وفي حساباتها في قتلها للجنرال قاسم سليماني .وأضاف المجلس في بيان اليوم إن قتل قاسم سليماني أكبر خطأ استراتيجي لأمريكا في الشرق الأوسط، منوها أن الولايات المتحدة ستدفع ضريبة غالية باغتيالها للجنرال سليماني.وأوضح بيان المجلس أن الانتقام الإيراني سيكون ثقيلا ومؤلما، منوها أن الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها.يذكر أن خامنئي كان قد أهدى خاتما لسليماني قبل وفاته، حيث توجد عادة رائجة في إيران بأن خواتم خامنئي لا تهدى إلّا لشخصيات تقوم بإنجازات عظيمة للنظام الإيراني وهو بمعنى أنه شكر وامتنان خاص من قبل خامنئي لهؤلاء الأشخاص.







خامنئي سليماني الحسين



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