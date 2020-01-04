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تصنيف لأفضل رياضيي العقد المنصرم.. رونالدو أفضل من ميسي
السبت, 04 يناير, 2020 09:55:00 صباحاً

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تصنيف لأفضل رياضيي العقد المنصرم.. رونالدو أفضل من ميسي
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*يمن برس - متابعات

حمل تصنيف جديد لـ20 أفضل رياضي في العقد المنصرم مفاجأت بعدما حل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو متقدماً على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي رغم فوز الأخير بجائزة أفضل لاعب في العالم لـ2019.

وأصدرت شبكة "سكاي سبورتس" قائمة بأفضل الرياضيين في العشر سنوات الأخيرة، وتصدرت لاعبة التنس الأميركية سلينا ولياميز القائمة كأفضل رياضية.

وحل بطل سباق فورميلا 1 لويس هاملتون ثانيا، يليه رونالدو في المرتبة الثالثة، ثم ميسي في الرتبة الرابعة.

وحصد رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، جائزة أفضل لاعب لعام 2019 المقدمة من "غلوب سوكر"، في الحفل الذي أقيم في دبي.

فيما فاز ميسي، قائد الأرجنتين وبرشلونة الإسباني، بالكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول لعام 2019.

وكان مفاجئا غياب بطل التنس الاسباني رافاييل نادال رغم أنه المصنف الأول عالمياً، وفاز بـ13 من أصل 19 لقب في حوزته في سنوات هذا العقد.

وتضمنت القائمة أسماء من رياضات مختلفة، منها الملاكم الأميركي فلويد مايوذر، الذي حل خامساً، و كان فلويد حقق بطولة المجلس العالمي للملاكمة وبطولة الاتحاد الدولي للملاكمة.




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خاص - يمن برس

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