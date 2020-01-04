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انهيار غير مسبوق للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية (الأسعار في هذه الأثناء)
السبت, 04 يناير, 2020 02:25:00 مساءً

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انهيار غير مسبوق للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية (الأسعار في هذه الأثناء)
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*يمن برس -خاص
يسجل الريال اليمني انهيار غير مسبوق منذ أكثر من 6 أشهر أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن مقابل استقرار نسبي في صنعاء 

وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت 4 يناير 2020 كما ياي : 


 (( أسعار الشراء )) 
⁦ السعودي  : 164
⁦ الدولار     623
⁦ الإماراتي  : 166.5
⁦ العماني    : 1595
 ذهب كسر 21 : 26,100

...... (( أسعار البيع )) .....
⁦ السعودي  : 165 
⁦ الدولار     : 629 
⁦ الإماراتي  : 169 
⁦ العماني    : 1620 
 ذهب كسر 21 : 26,400 


الأسعار في صنعاء 



شراء السعودي :  153.5
بيع السعودي   :   154

شراء الدولار  : 583 
بيع الدولار     : 586


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خاص - يمن برس

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