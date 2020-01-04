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انهيار غير مسبوق للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية (الأسعار في هذه الأثناء)

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*يمن برس -خاص

يسجل الريال اليمني انهيار غير مسبوق منذ أكثر من 6 أشهر أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن مقابل استقرار نسبي في صنعاء



وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت 4 يناير 2020 كما ياي :





(( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي : 164

⁦ الدولار 623

⁦ الإماراتي : 166.5

⁦ العماني : 1595

ذهب كسر 21 : 26,100



...... (( أسعار البيع )) .....

⁦ السعودي : 165

⁦ الدولار : 629

⁦ الإماراتي : 169

⁦ العماني : 1620

ذهب كسر 21 : 26,400





الأسعار في صنعاء







شراء السعودي : 153.5

بيع السعودي : 154



شراء الدولار : 583

بيع الدولار : 586





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يسجل الريال اليمني انهيار غير مسبوق منذ أكثر من 6 أشهر أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن مقابل استقرار نسبي في صنعاءوجاءت أسعار الصرف اليوم السبت 4 يناير 2020 كما ياي :(( أسعار الشراء ))⁦ السعودي : 164⁦ الدولار 623⁦ الإماراتي : 166.5⁦ العماني : 1595ذهب كسر 21 : 26,100...... (( أسعار البيع )) .....⁦ السعودي : 165⁦ الدولار : 629⁦ الإماراتي : 169⁦ العماني : 1620ذهب كسر 21 : 26,400الأسعار في صنعاءشراء السعودي : 153.5بيع السعودي : 154شراء الدولار : 583بيع الدولار : 586







الدولار الريال الصرف



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