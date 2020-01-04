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انهيار غير مسبوق للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية (الأسعار في هذه الأثناء)
السبت, 04 يناير, 2020 02:25:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
يسجل الريال اليمني انهيار غير مسبوق منذ أكثر من 6 أشهر أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن مقابل استقرار نسبي في صنعاء
وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت 4 يناير 2020 كما ياي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 164
الدولار 623
الإماراتي : 166.5
العماني : 1595
ذهب كسر 21 : 26,100
...... (( أسعار البيع )) .....
السعودي : 165
الدولار : 629
الإماراتي : 169
العماني : 1620
ذهب كسر 21 : 26,400
الأسعار في صنعاء
شراء السعودي : 153.5
بيع السعودي : 154
شراء الدولار : 583
بيع الدولار : 586
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