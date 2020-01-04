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مليشيا الحوثي تقتحم مقر منظمة"الصليب الأحمر" وتطرد موظفيها في الحديدة
السبت, 04 يناير, 2020 03:06:00 مساءً

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سيارات تابعة للصليب الأحمر
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سيارات تابعة للصليب الأحمر

*يمن برس -الحديدة
قال مسؤول حكومي يمني، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، اقتحمت مقر منظمة الصليب الأحمر الدولي، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.
 
وفي تغريدة عبر حسابه في "تويتر " قال وليد القديمي، وكيل أول محافظة الحديدة: "الحوثيون اقتحموا منظمة الصليب الأحمر في الحديدة وطردوا موظفيها".
 
 وأكد المسؤول الحكومي أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم مليشيا الحوثي بهذا الفعل المدان.
ولم تعلق منظمة الصليب الأحمر، حتى الآن على الحادثة.


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خاص - يمن برس

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