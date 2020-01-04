"عامل نظافة" ينقذ المصليين في أحد المساجد من خطر محقق شمالي عدن

*يمن برس -عدن
فككت وحدة هندسية تابعة لإدارة أمن عدن، اليوم السبت، من تفكيك عبوة ناسفة زرعت جوار أحد المساجد في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
وقال مصدر أمني إنه تم تلقي بلاغ أحد عاملي النظافة بأنه عثر على عبوة ناسفة بجانب مسجد الحجازي في مديرية دارسعد شمال عدن.
وأشار المصدر إلى أن قوة أمنية تحركت إلى المكان وقامت بأخذ العبوة ونقلها إلى معسكر "الألغام" وتفكيكها من قبل وحدة متخصصة.
وتشهد عدن انفلاتا أمنياً غير مسبوق حيث سجلت العديد من حوادث الاغتيال طالت ضباط جيش وأمن وأئمة مساجد وسياسيين، سجلت جميعها ضد مجهول.
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