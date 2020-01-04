الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / "عامل نظافة" ينقذ المصليين في أحد المساجد من خطر محقق شمالي عدن

"عامل نظافة" ينقذ المصليين في أحد المساجد من خطر محقق شمالي عدن

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

عبوة ناسفة

*يمن برس -عدن

فككت وحدة هندسية تابعة لإدارة أمن عدن، اليوم السبت، من تفكيك عبوة ناسفة زرعت جوار أحد المساجد في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).



وقال مصدر أمني إنه تم تلقي بلاغ أحد عاملي النظافة بأنه عثر على عبوة ناسفة بجانب مسجد الحجازي في مديرية دارسعد شمال عدن.





وأشار المصدر إلى أن قوة أمنية تحركت إلى المكان وقامت بأخذ العبوة ونقلها إلى معسكر "الألغام" وتفكيكها من قبل وحدة متخصصة.



وتشهد عدن انفلاتا أمنياً غير مسبوق حيث سجلت العديد من حوادث الاغتيال طالت ضباط جيش وأمن وأئمة مساجد وسياسيين، سجلت جميعها ضد مجهول.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك فككت وحدة هندسية تابعة لإدارة أمن عدن، اليوم السبت، من تفكيك عبوة ناسفة زرعت جوار أحد المساجد في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).وقال مصدر أمني إنه تم تلقي بلاغ أحد عاملي النظافة بأنه عثر على عبوة ناسفة بجانب مسجد الحجازي في مديرية دارسعد شمال عدن.وأشار المصدر إلى أن قوة أمنية تحركت إلى المكان وقامت بأخذ العبوة ونقلها إلى معسكر "الألغام" وتفكيكها من قبل وحدة متخصصة.وتشهد عدن انفلاتا أمنياً غير مسبوق حيث سجلت العديد من حوادث الاغتيال طالت ضباط جيش وأمن وأئمة مساجد وسياسيين، سجلت جميعها ضد مجهول.







عبوة ناسفة عدن عامل نظافة



شارك الخبر أصدقاءك:



648

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







