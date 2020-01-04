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قاضية تقرر محاكمة رئيس بلادها السابق والرئيس يصف المحاكمة"بالتهريج"
السبت, 04 يناير, 2020 04:05:00 مساءً

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رئيس الإكوادور السابق
رئيس الإكوادور السابق

*يمن برس -متابعة خاصة
قررت قاضية إكوادورية أمس الجمعة محاكمة رئيس البلاد السابق، رافايل كوريا، الذي يعيش حاليا في بلجيكا، غيابيا بتهمة تمويل حملته الانتخابية في 2013 بالرشاوي.

وسيحاكم عشرون شخصا آخرون بينهم متعهدون وموظفون كبار سابقون والنائب السابق للرئيس خورخي غلاس، في القضية نفسها.

وقررت القاضية دانييلا كاماشو في محكمة العدل الوطنية أعلى هيئة قضائية في الإكوادور، إحالة 21 متهما آخرين إلى القضاء. كما ردت الدعوى بحق ثلاثة أشخاص.

ووصف الرئيس الاشتراكي السابق في تغريدة على "تويتر" محاكمته بأنها "تهريج".

ويعيش كوريا في بلجيكا مع عائلته منذ أن غادر السلطة عام 2017.

ويخضع كوريا لتحقيق أيضا في إطار خطف القيادي في المعارضة سفرناندو بالدا في كولومبيا في 2012، لكن القانون الإكوادوري لا يسمح بمحاكمته غيابيا في هذه الجريمة.


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خاص - يمن برس

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