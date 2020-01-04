وزير الخارجية :"سليماني" مسؤول عن قتل آلاف اليمنيين وتاريخه أسود في بلادنا

*يمن برس - متابعة خاصة
اتهمت الحكومة اليمنية الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الذي استهدفته القوات الأمريكية الجمعة، أنه الراعي الأول للإرهاب في العالم، ومسؤول عن قتل وتشريد الآلاف من الأبرياء في اليمن وفي الوطن العربي.
جاء ذلك -في بيان مقتصب نشرته وزارة الخارجية اليمنية عبر حسابها على "تويتر".
وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي، إن "سليماني عمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة". مؤكدا أن "تاريخ الإرهابي قاسم سليماني أسود"، وأنه عمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة واليمن تحديدا بدعمه للجماعة الحوثية.
وأضاف: "لطالما سعت أذرع النظام الإيراني بمن فيهم مليشيات الحوثيين إلى تنفيذ المشروع الإيراني التوسعي في منطقتنا العربية، وهذا كله بدعم مالي وعسكري من قبل الحرس الثورى الإيراني عبر فيلق القدس وقائده الهالك قاسم سليماني".
وأمس الجمعة، قتل سليماني، برفقة نائب رئيس "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، بعد منتصف ليل الخميس.
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