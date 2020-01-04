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شاهد الصورة التي أدمت قلوب اليمنيين وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي
السبت, 04 يناير, 2020 04:48:00 مساءً

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عدن
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عدن

*يمن برس -عدن
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "صورة" وصفوها بـ"المؤلمة" لإحدى النساء داخل برميل نفايات في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) تجمع "قوارير" المياه الفارغة.

وأثارت الصورة سخط الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروها تعبير عن الحال المزري الذي وصلت إليه عدن التي تسمى بـ"ثغر اليمن الباسم".

وقال الناشط سعد بن محمد العمري، تعليقاً على الصورة "هذي بركات الانتقالي ولسه ماشفتوا حاجة..هو يمثل الجنوب في الهرج والمرج، ومفلس خبيث الثروات والاقتصاد والحوار المجتمع والحياة المعيشية مفقودة وبيد غيره".

وأضاف العمري "لايملك الانتقالي الا حساب بتويتر وورقة وقع عليها وفر بجلده خارج اليمن..الشمس لاتغطى بغربال، والوهم والخيال والتطبيل لايحجب الحقيقة".
يمن برس - شاهد الصورة التي أدمت قلوب اليمنيين وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي



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خاص - يمن برس

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