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بسبب الحجاب..طالبة سعودية تتعرض لـ" اعتداء وحشي"في الولايات المتحدة
السبت, 04 يناير, 2020 05:13:00 مساءً

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بسبب الحجاب..طالبة سعودية تتعرض لـ" اعتداء وحشي"في الولايات المتحدة
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*يمن برس -متابعة خاصة
تعرضت طالبة سعودية تدرس في الولايات المتحدة، لاعتداء وصف بالوحشي من فتاة حاولت نزع حجابها وخنقها.

وقامت فتاة أمريكية تدعى ياسمين رينيه وتبلغ من العمر 23 عاما، بالاعتداء على طالبة سعودية عمرها 24 عاما بسبب حجابها.

وحاولت المعتدية نزع حجاب الطالبة السعودية محاولة خنقها به، قبل أن تتخلص منه المجني عليها وتبعدها عنها.


وأشارت الشرطة في تقريرها إلى أن الاعتداء وقع مساء يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحسب ما نشرته صحيفة "تواصل" السعودية.

وقالت الطالبة السعودية بعد الهجوم: "لم أعد أشعر بالأمان وأنا ارتدي الحجاب في الأماكن العامة وبدأت في الاعتماد على طرق بديلة لتغطية رأسي".

هذا وتم توجيه تهمة الكراهية ضد الفتاة المعتدية، قبل أن يعلن مكتب الادعاء العام أن المتهمة تحاول التهرب من المحاكمة بتغيبها عدة مرات عن الحضور لجلسة المحاكمة، كما غيرت محل إقامتها.


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خاص - يمن برس

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