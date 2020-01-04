بسبب "قاسم سليماني"..الحوثيون يعتقلون مواطنا ويقتادونه إلى جهة مجهولة في ذمار

*يمن برس -خاص
اعتقلت مليشيات الحوثي صباح اليوم السبت مواطنا في محافظة ذمار وسط اليمن على خلفية تعليقه على مقتل "قاسم سليماني".
وقال شهود عيان أن مجموعة من المليشيات الحوثية كانت على متن طقم عسكري اعتقلت مواطنا من أمام مكتب الأوقاف والإرشاد بحي سوق الربوع وسط مدينة ذمار.
وأضاف الشهود أن المليشيات اعتقلت المواطن على خلفية تعليق له على مقتل "قاسم سليماني" قائد الحرس الثوري الإيراني حيث قال المواطن إن مقتل "سليماني" خطوة جيدة وانتقد قيام مليشيات الحوثي بأداء صلاة الغائب على "سليماني".
وبحسب الشهود فإن المواطن حاول الدفاع عن نفسه إلا أن أحد عناصر المليشيات ضربه بمؤخرة سلاحه وتم نقله إلى جهة مجهولة حيث ما زال أقاربه يبحثون عنه في سجون المليشيات حتى لحظة كتابة الخبر.
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