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السعودية تعلن مقتل أحد جنودها بمواجهات مع الحوثيين في نجران

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جنود سعوديون

*يمن برس -وكالات

قتل جندي من منتسبي القوات البرية السعودية، في منطقة نجران شمال المملكة على الحدود مع اليمن، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".



وذكرت "واس" أن "نائب أمير منطقة جيزان الأمير محمد بن عبد العزيز نقل تعازي العاهل السعودي وولي عهده "لذوي وأسرة الشهيد الجندي أول ناصر بن يحي محمد الذروي ، من منسوبي القوات البرية ، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران".







واعتبر نائب أمير جيزان أن "ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن".



ولم تكشف "واس" ملابسات مقتل الجندي السعودي.



وتشهد المنطقة الجنوبية للملكة معارك توصف بـ"العنيفة" بين الجيش السعودي من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.



وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل جندي من منتسبي القوات البرية السعودية، في منطقة نجران شمال المملكة على الحدود مع اليمن، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".وذكرت "واس" أن "نائب أمير منطقة جيزان الأمير محمد بن عبد العزيز نقل تعازي العاهل السعودي وولي عهده "لذوي وأسرة الشهيد الجندي أول ناصر بن يحي محمد الذروي ، من منسوبي القوات البرية ، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران".واعتبر نائب أمير جيزان أن "ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن".ولم تكشف "واس" ملابسات مقتل الجندي السعودي.وتشهد المنطقة الجنوبية للملكة معارك توصف بـ"العنيفة" بين الجيش السعودي من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.







السعودية نجران الحوثيين



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