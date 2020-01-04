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ابنة "محمد بن راشد" توجه له هذه الرسالة!

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محمد بن راشد

*يمن برس -متابعة خاصة

وجهت ابنة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم رسالة إلى والدها تشكره فيها على ثقته بها بعدما أصدر قرارا بضمها إلى "مجلس دبي".



وغردت الشيخة لطيفة بنت محمد، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "أشكر والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ثقته الغالية وأعاهده ونائبيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وأهل دبي وساكنيها على العمل بتفاني واخلاص وتسخير كل الجهود لتحقيق رؤية سموه للخمسين عاما المقبلة".





وتشغل الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، منصب رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.



​وأعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء الاتحادي وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، عن تشكيل "مجلس دبي"، برئاسته وعضوية نجليه و6 مسؤولين آخرين، وذلك للإشراف على المشاريع الكبرى في الإمارة.



وقال الشيخ محمد بن راشد، في بيان نشر على صفحة مكتبه التنفيذي، "بعد ما ارتأينا واستشرنا قررنا، تشكيل مجلس دبي برئاستي ونائبي حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد، وعضوية ستة مسؤولين، يشرفون على ستة مشاريع للنمو في الإمارة، وتعيين رئيس المكتب التنفيذي أمينا عاما لمجلس دبي".





وبحسب الشيخ محمد بن راشد، سوف يشرف "مجلس دبي" على إطلاق المشاريع الكبرى في الإمارة، ويعمل على فتح قطاعات تنموية جديدة، واستشراف فرص دبي المستقبلية العالمية، والإشراف على حوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية، ومتابعة كافة مؤشرات تطويرها الاقتصادي العالمي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وجهت ابنة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم رسالة إلى والدها تشكره فيها على ثقته بها بعدما أصدر قرارا بضمها إلى "مجلس دبي".وغردت الشيخة لطيفة بنت محمد، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "أشكر والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ثقته الغالية وأعاهده ونائبيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وأهل دبي وساكنيها على العمل بتفاني واخلاص وتسخير كل الجهود لتحقيق رؤية سموه للخمسين عاما المقبلة".وتشغل الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، منصب رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.​وأعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء الاتحادي وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، عن تشكيل "مجلس دبي"، برئاسته وعضوية نجليه و6 مسؤولين آخرين، وذلك للإشراف على المشاريع الكبرى في الإمارة.وقال الشيخ محمد بن راشد، في بيان نشر على صفحة مكتبه التنفيذي، "بعد ما ارتأينا واستشرنا قررنا، تشكيل مجلس دبي برئاستي ونائبي حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد، وعضوية ستة مسؤولين، يشرفون على ستة مشاريع للنمو في الإمارة، وتعيين رئيس المكتب التنفيذي أمينا عاما لمجلس دبي".وبحسب الشيخ محمد بن راشد، سوف يشرف "مجلس دبي" على إطلاق المشاريع الكبرى في الإمارة، ويعمل على فتح قطاعات تنموية جديدة، واستشراف فرص دبي المستقبلية العالمية، والإشراف على حوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية، ومتابعة كافة مؤشرات تطويرها الاقتصادي العالمي.







محمد بن راشد رسالة مجلس دبي



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