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أمن مأرب يضبط زعيم عصابة مخدرات برفقة 3 نساء وكميات كبيرة من"الحشيش"

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مخدرات تم ضبطها في مأرب

*يمن برس -مأرب

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب،أمس الجمعة، شحنة مخدرات كانت في طريقها الى صنعاﺀ لمليشيات الحوثي.



وتمكنت نقطة أمنية بنجد المجمعة على الخط الرابط بين مارب -البيضاﺀ من ضبط 41 كيلو من الحشيش المخدر مع أحد عصابات التهريب وبرفقته ثلاث نساء.



وأكد مصدر أمني في تصريح لموقع "وزارة الداخلية ",أن أفراد شرطة المنشأت المكلفين بنقطه نجد المجمعة ضبطوا كمية من الحشيش المخدر تم إخفائها بطريقة احترافية ومموهة إلا أن الحس الأمني واليقظة العالية لدى جنود الأمن مكنهم من ضبط الكمية.



وأضاف المصدر أن الكمية التي كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي في صنعاﺀ تم تسليمها مع المضبوطات والمتهمين إلى الجهات المختصة بمحافظة مأرب لاستكمال الإجراءات بشأنهم .



يذكر أن الأجهزة الأمنية تضبط بين الحين والآخر عمليات تهريب للحشيش تقوم العصابات الإجرامية بتهريبها الى صنعاء





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب،أمس الجمعة، شحنة مخدرات كانت في طريقها الى صنعاﺀ لمليشيات الحوثي.وتمكنت نقطة أمنية بنجد المجمعة على الخط الرابط بين مارب -البيضاﺀ من ضبط 41 كيلو من الحشيش المخدر مع أحد عصابات التهريب وبرفقته ثلاث نساء.وأكد مصدر أمني في تصريح لموقع "وزارة الداخلية ",أن أفراد شرطة المنشأت المكلفين بنقطه نجد المجمعة ضبطوا كمية من الحشيش المخدر تم إخفائها بطريقة احترافية ومموهة إلا أن الحس الأمني واليقظة العالية لدى جنود الأمن مكنهم من ضبط الكمية.وأضاف المصدر أن الكمية التي كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي في صنعاﺀ تم تسليمها مع المضبوطات والمتهمين إلى الجهات المختصة بمحافظة مأرب لاستكمال الإجراءات بشأنهم .يذكر أن الأجهزة الأمنية تضبط بين الحين والآخر عمليات تهريب للحشيش تقوم العصابات الإجرامية بتهريبها الى صنعاء







أمن مأرب الحشيش المخدرات



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