 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مأرب.. شركات الصرافة توقف عملية إرسال الحوالات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين
مأرب.. شركات الصرافة توقف عملية إرسال الحوالات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين
السبت, 04 يناير, 2020 08:05:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
مأرب.. شركات الصرافة توقف عملية إرسال الحوالات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -مأرب
أوقف ملاك محال الصرافة في محافظة مأرب عملية إرسال الحوالات المالية إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وتأتي هذه الخطوة عقب قرار للبنك المركزي بمأرب حيث أوقف عملية ابتزاز محال الصرافة للمواطنين برفع سعر العمولة لأكثر من 1000%.

وقال عدد من المواطنين إن ملاك محال الصرافة رفضوا إرسال حوالاتهم خصوصا إلى العاصمة صنعاء والمحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون.

وبين أحد ملاك الصرافة أن التوقف مؤقت، وأن السبب يعود لعدم توفر السيولة من العملة القديمة في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون.

وحدد البنك المركزي في مأرب الأربعاء الماضي قيمة العمولات على الحوالات الصادرة من المحافظة وأعلن عن فرض عقوبات مشددة على المخالفين.

ووقع البنك بمأرب محضرا مشتركا مع شركات ومؤسسات الصرافة، يتضمن تحديد قيمة العمولات على حوالات المواطنين الصادرة من المحافظة إلى المحافظات الأخرى.

وشهدت الأيام الماضية رفعا كبيرا لقيمة عمولات الحوالات من قبل الصرافين، بزيادة بلغت أكثر من 1000%، عقب قرار مليشيات الحوثي الانقلابية رفض التعامل مع الطبعات الجديدة من العملة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
305
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©