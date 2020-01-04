مأرب.. شركات الصرافة توقف عملية إرسال الحوالات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين
*يمن برس -مأرب
أوقف ملاك محال الصرافة في محافظة مأرب عملية إرسال الحوالات المالية إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وتأتي هذه الخطوة عقب قرار للبنك المركزي بمأرب حيث أوقف عملية ابتزاز محال الصرافة للمواطنين برفع سعر العمولة لأكثر من 1000%.
وقال عدد من المواطنين إن ملاك محال الصرافة رفضوا إرسال حوالاتهم خصوصا إلى العاصمة صنعاء والمحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون.
وبين أحد ملاك الصرافة أن التوقف مؤقت، وأن السبب يعود لعدم توفر السيولة من العملة القديمة في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون.
وحدد البنك المركزي في مأرب الأربعاء الماضي قيمة العمولات على الحوالات الصادرة من المحافظة وأعلن عن فرض عقوبات مشددة على المخالفين.
ووقع البنك بمأرب محضرا مشتركا مع شركات ومؤسسات الصرافة، يتضمن تحديد قيمة العمولات على حوالات المواطنين الصادرة من المحافظة إلى المحافظات الأخرى.
وشهدت الأيام الماضية رفعا كبيرا لقيمة عمولات الحوالات من قبل الصرافين، بزيادة بلغت أكثر من 1000%، عقب قرار مليشيات الحوثي الانقلابية رفض التعامل مع الطبعات الجديدة من العملة.
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