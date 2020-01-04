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بعد مقتل سليماني..أول شركة طيران تقرر عدم استخدام المجال الجوي الإيراني

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قاسم سليماني

*يمن برس -متابعة خاصة

صرح المتحدث باسم شركة الطيران الوطنية البولندية " LOT"، ميكال تشيرنيتسكي، للصحفيين اليوم، أن الشركة قررت عدم عبور المجال الجوي الإيراني.



وقال تشيرنيتسكي "اتخذ قرار بعدم دخول طائراتنا المجال الجوي الإيراني. وأن جميع الرحلات التي كانت يتوجب عليها المرور عبر المجال الجوي الإيراني، سيتم تغيير مسارها".





وأوضح أن الرحلات التي يتم الحديث عنها هي من وارسو إلى الهند وسنغافورة وبانكوك وسريلانكا.





وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فجر أمس الجمعة، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" التابع "للحرس الثوري" الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.



وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأميركية".



وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك صرح المتحدث باسم شركة الطيران الوطنية البولندية " LOT"، ميكال تشيرنيتسكي، للصحفيين اليوم، أن الشركة قررت عدم عبور المجال الجوي الإيراني.وقال تشيرنيتسكي "اتخذ قرار بعدم دخول طائراتنا المجال الجوي الإيراني. وأن جميع الرحلات التي كانت يتوجب عليها المرور عبر المجال الجوي الإيراني، سيتم تغيير مسارها".وأوضح أن الرحلات التي يتم الحديث عنها هي من وارسو إلى الهند وسنغافورة وبانكوك وسريلانكا.وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فجر أمس الجمعة، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" التابع "للحرس الثوري" الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأميركية".وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".







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