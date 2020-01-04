ريال مدريد يسحق خيتافي بثلاثية نظيفة

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*يمن برس - متابعات

استطاع ريال مدريد العودة لسكة الإنتصارات وخطف صدارة الدوري مؤقتا من برشلونة بعد تغلبه على نظيره خيتافي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز" ضمن منافسات الأسبوع 19 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم .

وسجل ثلاثية الملكي كلا من دافيد سوريا سوليس "هدف عكسي " ورافايل فاران ولوكا مودريتش في الدقائق "34" و"53"و"96" من عمر المباراة، لتنتهي بهذه النتيجة .

بهذه الفوز رفع الريال نقاطه إلى 40 في المركز الأول مؤقتا، فيما تجمدت نقاط خيتافي عند 30 نقطة في المركز السابع.