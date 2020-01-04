 الصفحة الرئيسية / شباب ورياضة / ريال مدريد يسحق خيتافي بثلاثية نظيفة
ريال مدريد يسحق خيتافي بثلاثية نظيفة
السبت, 04 يناير, 2020 08:46:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
ريال مدريد يسحق خيتافي بثلاثية نظيفة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات

استطاع ريال مدريد العودة لسكة الإنتصارات وخطف صدارة الدوري مؤقتا من برشلونة بعد تغلبه على نظيره خيتافي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز" ضمن منافسات الأسبوع 19 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم .

وسجل ثلاثية الملكي كلا من دافيد سوريا سوليس "هدف عكسي " ورافايل فاران ولوكا مودريتش في الدقائق "34" و"53"و"96" من عمر المباراة، لتنتهي بهذه النتيجة .

بهذه الفوز رفع الريال نقاطه إلى 40 في المركز الأول مؤقتا، فيما تجمدت نقاط خيتافي عند 30 نقطة في المركز السابع.




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
317
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©