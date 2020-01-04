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جثمان سليماني سيزور 6 مدن إيرانية بمراسم تشييع تبدأ صباح الغد وتستمر 48 ساعة

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قاسم سليماني

*يمن برس -وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن موعد بدء مراسم تشييع قائد "فيلق القدس" اللواء قاسم سليماني سيكون صباح الغد الأحد الخامس من يناير/كانون الأول في مدينة الأهواز.



وبحسب الناطق الرسمي باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، الذي عقد مؤتمرا صحفيا اليوم، فإن مراسم التشييع ستقام بعد موافقة القائد العام للحرس الثوري عند الساعة 7:30 لغاية 9:30 من صباح الأحد في مدينة اهواز.





وأضاف العميد شريف في بيانه أن المدينة خورزستان ستشهد مراسم تشييع جماهيرية لكونها "رمز التضحية والجهاد خلال فترة الدفاع المقدس" وباعتبار أن سليماني قد أمضى فترة من الزمن فيها، طالب أهلها بنقل جثمانه إلى هذه المحافظة.

ونوه العميد شريف إلى أن جثمان سليماني ستم نقله إلى مدينة مشهد ظهر الغد الأحد ليترأس قائد الحرس الثوري التشييع هناك.



وسينقل عصر الأحد من مشهد إلى طهران وستقام مراسم الوداع عند الساعة السابعة و30 دقيقة لغاية العاشرة و30 دقيقة ليلا في مصلى طهران، بحسب وكالة "ارنا" الإيرانية.



وتبدأ المراسم في العاصمة بإقامة الصلاه على جثمان سليماني ورفاقه في الثامنة من صباح يوم الاثنين 6 يناير/كانون الثاني باتجاه ساحة الحرية في العاصمة الإيرانية طهران، لينقل بعدها إلى مدينة قم جنوب طهران من الساعة الثانية إلى الرابعة مساء لينقل بعدها إلى مسقط رأسه في محافظة كرمان جنوب شرق إيران.



وقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.



وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع للحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن الحرس الثوري الإيراني أن موعد بدء مراسم تشييع قائد "فيلق القدس" اللواء قاسم سليماني سيكون صباح الغد الأحد الخامس من يناير/كانون الأول في مدينة الأهواز.وبحسب الناطق الرسمي باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، الذي عقد مؤتمرا صحفيا اليوم، فإن مراسم التشييع ستقام بعد موافقة القائد العام للحرس الثوري عند الساعة 7:30 لغاية 9:30 من صباح الأحد في مدينة اهواز.وأضاف العميد شريف في بيانه أن المدينة خورزستان ستشهد مراسم تشييع جماهيرية لكونها "رمز التضحية والجهاد خلال فترة الدفاع المقدس" وباعتبار أن سليماني قد أمضى فترة من الزمن فيها، طالب أهلها بنقل جثمانه إلى هذه المحافظة.ونوه العميد شريف إلى أن جثمان سليماني ستم نقله إلى مدينة مشهد ظهر الغد الأحد ليترأس قائد الحرس الثوري التشييع هناك.وسينقل عصر الأحد من مشهد إلى طهران وستقام مراسم الوداع عند الساعة السابعة و30 دقيقة لغاية العاشرة و30 دقيقة ليلا في مصلى طهران، بحسب وكالة "ارنا" الإيرانية.وتبدأ المراسم في العاصمة بإقامة الصلاه على جثمان سليماني ورفاقه في الثامنة من صباح يوم الاثنين 6 يناير/كانون الثاني باتجاه ساحة الحرية في العاصمة الإيرانية طهران، لينقل بعدها إلى مدينة قم جنوب طهران من الساعة الثانية إلى الرابعة مساء لينقل بعدها إلى مسقط رأسه في محافظة كرمان جنوب شرق إيران.وقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع للحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.







سليماني فيلق القدس تشييع



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