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زيارة مفاجئة من وزير الخارجية القطري إلى إيران بعد يوم من مقتل سليماني

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*يمن برس - متابعات

وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، بعد 24 ساعة من مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.



وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن وزير خارجية قطر عقد الجولة الأولى من المحادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بينما تُعقد الجولة الثانية من هذه المباحثات على انفراد.



وأضافت "وزير خارجية قطر كان قد وصل ظهر اليوم إلى طهران، للقاء المسؤولين الإيرانيين.. وبعد لقائه ظريف، سيلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني".



وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد من مقتل قاسم سليماني في ضربة أميركية، بمطار بغداد الدولي، في وقت مبكر من صباح الجمعة.



وخلفت الضربة أيضا مقتل عدد من الأشخاص، أبرزهم أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، بعد 24 ساعة من مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن وزير خارجية قطر عقد الجولة الأولى من المحادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بينما تُعقد الجولة الثانية من هذه المباحثات على انفراد.وأضافت "وزير خارجية قطر كان قد وصل ظهر اليوم إلى طهران، للقاء المسؤولين الإيرانيين.. وبعد لقائه ظريف، سيلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني".وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد من مقتل قاسم سليماني في ضربة أميركية، بمطار بغداد الدولي، في وقت مبكر من صباح الجمعة.وخلفت الضربة أيضا مقتل عدد من الأشخاص، أبرزهم أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق.







قطر ايران سليماني



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