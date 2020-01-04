تراجع إنتاج الحبوب في اليمن بشكل كبير في اليمن والفاو تحذر

*يمن برس - صنعاء
توقعت منظمة الأغذية و الزراعة الأممية (الفاو)، أن يصل إجمالي إنتاج الحبوب في اليمن خلال العام الماضي إلى 385 ألف طن، بنقص 12 في المائة عن العام السابق، و أقل من 30 في المائة من متوسط إنتاج السنوات الخمس الماضية.
و في تقرير حديث لها، حول التحديات التي واجهت المزارعين اليمنيين خلال العام 2019م، أكدت المنظمة أن التحديات تتمثل في الحرب المشتعلة منذ خمس سنوات، و الأمطار الغزيرة و الأعاصير، و زيادة أعداد الجراد الصحراوي، و ارتفاع أسعار الوقود، و تفشي الآفات التي لا تشبع.
و لفتت إلى أن الحرب تدفع بمزيد من اليمنيين إلى الجوع، و تهدد سبل العيش، و تدمر الأصول الزراعية، و تحد من فرص الدخل التي تحفز النزوح و تضعف القوة الشرائية.
و أدت أسعار الوقود المرتفعة إلى الحد من زراعة المحاصيل و زيادة أسعار المواد الغذائية، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن تفشي دودة الخريف و الجراد الصحراوي بات يهدد الأمن الغذائي و سبل عيش المجتمعات المحلية.
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