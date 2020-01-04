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تراجع إنتاج الحبوب في اليمن بشكل كبير في اليمن والفاو تحذر

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*يمن برس - صنعاء

توقعت منظمة الأغذية و الزراعة الأممية (الفاو)، أن يصل إجمالي إنتاج الحبوب في اليمن خلال العام الماضي إلى 385 ألف طن، بنقص 12 في المائة عن العام السابق، و أقل من 30 في المائة من متوسط إنتاج السنوات الخمس الماضية.



و في تقرير حديث لها، حول التحديات التي واجهت المزارعين اليمنيين خلال العام 2019م، أكدت المنظمة أن التحديات تتمثل في الحرب المشتعلة منذ خمس سنوات، و الأمطار الغزيرة و الأعاصير، و زيادة أعداد الجراد الصحراوي، و ارتفاع أسعار الوقود، و تفشي الآفات التي لا تشبع.



و لفتت إلى أن الحرب تدفع بمزيد من اليمنيين إلى الجوع، و تهدد سبل العيش، و تدمر الأصول الزراعية، و تحد من فرص الدخل التي تحفز النزوح و تضعف القوة الشرائية.



و أدت أسعار الوقود المرتفعة إلى الحد من زراعة المحاصيل و زيادة أسعار المواد الغذائية، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن تفشي دودة الخريف و الجراد الصحراوي بات يهدد الأمن الغذائي و سبل عيش المجتمعات المحلية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توقعت منظمة الأغذية و الزراعة الأممية (الفاو)، أن يصل إجمالي إنتاج الحبوب في اليمن خلال العام الماضي إلى 385 ألف طن، بنقص 12 في المائة عن العام السابق، و أقل من 30 في المائة من متوسط إنتاج السنوات الخمس الماضية.و في تقرير حديث لها، حول التحديات التي واجهت المزارعين اليمنيين خلال العام 2019م، أكدت المنظمة أن التحديات تتمثل في الحرب المشتعلة منذ خمس سنوات، و الأمطار الغزيرة و الأعاصير، و زيادة أعداد الجراد الصحراوي، و ارتفاع أسعار الوقود، و تفشي الآفات التي لا تشبع.و لفتت إلى أن الحرب تدفع بمزيد من اليمنيين إلى الجوع، و تهدد سبل العيش، و تدمر الأصول الزراعية، و تحد من فرص الدخل التي تحفز النزوح و تضعف القوة الشرائية.و أدت أسعار الوقود المرتفعة إلى الحد من زراعة المحاصيل و زيادة أسعار المواد الغذائية، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن تفشي دودة الخريف و الجراد الصحراوي بات يهدد الأمن الغذائي و سبل عيش المجتمعات المحلية.







اليمن الحبوب زراعة



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