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البنك المركزي يكشف مصير المليارات التي نهبها الانتقالي من ميناء عدن

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*يمن برس - متابعة خاصة

أكد البنك المركزي اليمني إعادة حاويات الأوراق النقدية التي تم الاستيلاء عليها من رصيف ميناء عدن من قبل قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي مشيراً إلى استعادتها بشكل فوري وتسليمها الى البنك المركزي كاملة وبأقفالها الرسمية.



ووجه في بيان نشرته وكالة سبأ الحكومية جزيل الشكر لقيادة قوات التحالف التي عملت بشكل فوري على إعادة حاويات الأموال مؤكداً أنه يعمل بإستقلالية تامة وأنه قادر على العمل المستمر باستقلالية مطلقة، وحيادية تامه للقيام بوظائفه في إدارة السياسة النقدية ، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.



و أكد أن أوراق النقد المطبوعة لا تكتسب قيمتها المالية في التداول الا بعد ان تستكمل إجراءات الإصدار وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي .



وأهاب البنك المركزي بالجميع عدم الانجرار وراء التناولات غير المسؤولة، والشائعات التي لا تستند الى أسس مصرفية سليمة وموثوقة فإنه يؤكد انه لن يسمح بأي إساءة الى سمعة البنك ومهنيته أو الاعتداء على كل ما يخص البنك المركزي اليمني ويعرض الاقتصاد الوطني للمخاطر.



وأوضح أن هذه التصرفات الغير مسئؤولة تعد سابقة تهدد استقلالية البنك وحياديته وتعرض الاقتصاد الوطني للمخاطر، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد، والجهود التي تبذلها الدولة بمؤسساتها المختلفة بالتعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتي كانت نتائجها واضحة في السيطرة على القطاع المصرفي واستقرار العملة وردم الفجوات الاقتصادية.



وكان مسلحون يتبعون المجلس الانتقالي الجنوبي أقدموا على نهب أربع حاويات أموال تابعة للبنك المركزي من ميناء عدن تحتوي على قرابة 18 مليار ريال من الطبعة الجديدة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد البنك المركزي اليمني إعادة حاويات الأوراق النقدية التي تم الاستيلاء عليها من رصيف ميناء عدن من قبل قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي مشيراً إلى استعادتها بشكل فوري وتسليمها الى البنك المركزي كاملة وبأقفالها الرسمية.ووجه في بيان نشرته وكالة سبأ الحكومية جزيل الشكر لقيادة قوات التحالف التي عملت بشكل فوري على إعادة حاويات الأموال مؤكداً أنه يعمل بإستقلالية تامة وأنه قادر على العمل المستمر باستقلالية مطلقة، وحيادية تامه للقيام بوظائفه في إدارة السياسة النقدية ، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.و أكد أن أوراق النقد المطبوعة لا تكتسب قيمتها المالية في التداول الا بعد ان تستكمل إجراءات الإصدار وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي .وأهاب البنك المركزي بالجميع عدم الانجرار وراء التناولات غير المسؤولة، والشائعات التي لا تستند الى أسس مصرفية سليمة وموثوقة فإنه يؤكد انه لن يسمح بأي إساءة الى سمعة البنك ومهنيته أو الاعتداء على كل ما يخص البنك المركزي اليمني ويعرض الاقتصاد الوطني للمخاطر.وأوضح أن هذه التصرفات الغير مسئؤولة تعد سابقة تهدد استقلالية البنك وحياديته وتعرض الاقتصاد الوطني للمخاطر، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد، والجهود التي تبذلها الدولة بمؤسساتها المختلفة بالتعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتي كانت نتائجها واضحة في السيطرة على القطاع المصرفي واستقرار العملة وردم الفجوات الاقتصادية.وكان مسلحون يتبعون المجلس الانتقالي الجنوبي أقدموا على نهب أربع حاويات أموال تابعة للبنك المركزي من ميناء عدن تحتوي على قرابة 18 مليار ريال من الطبعة الجديدة.







المركزي عدن الانتقالي



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