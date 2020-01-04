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نجم المنتخب الوطني أيمن الهاجري يحترف في نادي مصري شهير
السبت, 04 يناير, 2020 10:40:00 مساءً

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نجم المنتخب الوطني أيمن الهاجري يحترف في نادي مصري شهير

*يمن برس - متابعة خاصة

تعاقد نادي الترسانة المصري، مع نجم المنتخب الوطني المهاجم أيمن الهاجري، وفق بيان رسمي نشره النادي المصري العريق اليوم السبت.

وأعلن النادي في بيان على "فيسبوك" التعاقد مع الهاجري مشيراً إلى توقيع العقد في مقر النادي بمصر، بحضور النائب طارق سعيد، رئيس النادي، والمشرف العام على كرة القدم، واللاعب أيمن الهاجري.

وسبق أن خاض الهاجري تجارب احترافية عديدة في عدة أندية عربية وخليجية، أبرزها النجمة البحريني، والشباب العماني، والنجوم السعودي، وشيلونج الهندي، وميعذر القطري.




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خاص - يمن برس

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