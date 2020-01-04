طفلة يمنية تشعل مسرح "ذا فويس كيدز" وتجبر عاصي وحماقي ونانسي على تقبيلها

*يمن برس - خاص
أذهلت الطفلة اليمنية خديجة عمران (12 عاماً) لجنة الحكام في الحلقة الأولى من برنامج "ذا فويس كيدز" للموسم الثالث الذي تبثه قناة mbc.
وأدت خديجة بإحساس عالي وصوت جميل أغنية ضناني الشوق التي غناها كبار الفنانين اليمنيين والخليجيين كفنان العرب محمد عبده وهي من كلمات الشاعر مهدي علي حمدون وألحان الفنان الراحل محمد مرشد ناجي.
وأجبرت الطفلة اليمنية الموهوبة خديجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني على اختيارها كأول عضوه في فريقه بالإضافة إلى نهوضه من مقعده لاحتضانها وتقبيلها كما قبلها الفنان محمد حماقي والفنانة
نانسي عجرم.
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