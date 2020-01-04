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الريال ينهار بشكل مخيف وغير مسبوق في غضون ساعات واشتعال الأسعار

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*يمن برس - خاص







شهدت أسعار صرف الريال اليمني انهياراً مخيفاً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة مساء اليوم السبت في عدن والمحافظات المحررة فيما استقرت أسعار صرفه في صنعاء بشكل نسبي.



وتسبب انهيار الريال اليمني بشكل غير مسبوق في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والأرز وسط مخاوف من مواصلة انهياره نحو الهاوية.





فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:





صنعاء



الدولار الأمريكي



شراء: 581 ريال

بيع: 583 ريال



الريال السعودي



شراء: 153.2 ريال

شراء: 153.6 ريال





عدن:



الدولار الأمريكي



شراء: 629 ريال

بيع: 633 ريال



الريال السعودي



شراء: 165.5 ريال

بيع: 166 ريال







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شهدت أسعار صرف الريال اليمني انهياراً مخيفاً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة مساء اليوم السبت في عدن والمحافظات المحررة فيما استقرت أسعار صرفه في صنعاء بشكل نسبي.وتسبب انهيار الريال اليمني بشكل غير مسبوق في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والأرز وسط مخاوف من مواصلة انهياره نحو الهاوية.فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:صنعاءالدولار الأمريكيشراء: 581 ريالبيع: 583 ريالالريال السعوديشراء: 153.2 ريالشراء: 153.6 ريالعدن:الدولار الأمريكيشراء: 629 ريالبيع: 633 ريالالريال السعوديشراء: 165.5 ريالبيع: 166 ريال







الريال انهيار الاسعار



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