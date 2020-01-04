الريال ينهار بشكل مخيف وغير مسبوق في غضون ساعات واشتعال الأسعار

*يمن برس - خاص
شهدت أسعار صرف الريال اليمني انهياراً مخيفاً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة مساء اليوم السبت في عدن والمحافظات المحررة فيما استقرت أسعار صرفه في صنعاء بشكل نسبي.
وتسبب انهيار الريال اليمني بشكل غير مسبوق في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والأرز وسط مخاوف من مواصلة انهياره نحو الهاوية.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 581 ريال
بيع: 583 ريال
الريال السعودي
شراء: 153.2 ريال
شراء: 153.6 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 629 ريال
بيع: 633 ريال
الريال السعودي
شراء: 165.5 ريال
بيع: 166 ريال
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