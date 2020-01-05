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وصية سليماني لزوجته.. ماذا قال فيها؟ (صورة)

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*يمن برس - متابعات

تداولت وسائل إعلام إيرانية وحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما قالت إنها صورة لجزء من وصية قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة الأمريكية فجر الجمعة في بغداد.



ويقول سليماني في وصيته، بحسب المصادر ذاتها، مخاطبا زوجته: "لقد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء بكرمان (وسط إيران)".



ويضيف: "محمود (نجله) يعرف ذلك، فليكن قبري بسيطا كقبور أصدقائي الشهداء، وليكتب عليه الجندي قاسم سليماني دون أي ألقاب أخرى".



وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وثمانية آخرون كانوا برفقتهما، في غارة نفذتها مسيرة أمريكية، استهدفت سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار العاصمة العراقية بغداد، ما فجّر توترا جديدا بالمنطقة.













للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تداولت وسائل إعلام إيرانية وحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما قالت إنها صورة لجزء من وصية قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة الأمريكية فجر الجمعة في بغداد.ويقول سليماني في وصيته، بحسب المصادر ذاتها، مخاطبا زوجته: "لقد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء بكرمان (وسط إيران)".ويضيف: "محمود (نجله) يعرف ذلك، فليكن قبري بسيطا كقبور أصدقائي الشهداء، وليكتب عليه الجندي قاسم سليماني دون أي ألقاب أخرى".وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وثمانية آخرون كانوا برفقتهما، في غارة نفذتها مسيرة أمريكية، استهدفت سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار العاصمة العراقية بغداد، ما فجّر توترا جديدا بالمنطقة.







سليماني وصية ايران



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