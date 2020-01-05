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ترامب وحده القادر على حرمان ليفربول من اللقب .. كيف ذلك؟

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*يمن برس - متابعات

في ظل بسط نادي ليربول الإنجليزي، سيطرته على كرة القدم العالمية على كافة المستويات وتفوقه الكبير بمباريات البريميرليغ، خرج اللاعب الإنجليزي الدولي السابق جاري لينكر بتغريدة حول الموضوع.



وكتب لينكر عبر حسابه الرسمي بـموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يبدو أن دونالد ترامب، هو الرجل الوحيد القادر على منع ليفربول من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.



يشار إلى أن ليفربول يحلق وحيداً في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة من 20 مباراة فقط، وبفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، وبفارق 14 نقطة عن الثالث مانشستر سيتي، حيث فاز في 19 مباراة و تعادل في مباراة واحدة فقط و لم يخسر أي مباراة.



ويتبقى لفريق ليفربول مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد، بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية. وتمكن فريق يورغن كلوب من جمع 58 نقطة من 60 نقطة ممكنة، بحيث يتطلع ليفربول إلى تحطيم أرقام قياسية إن واصل بالمستوى نفسه.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك في ظل بسط نادي ليربول الإنجليزي، سيطرته على كرة القدم العالمية على كافة المستويات وتفوقه الكبير بمباريات البريميرليغ، خرج اللاعب الإنجليزي الدولي السابق جاري لينكر بتغريدة حول الموضوع.وكتب لينكر عبر حسابه الرسمي بـموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يبدو أن دونالد ترامب، هو الرجل الوحيد القادر على منع ليفربول من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.يشار إلى أن ليفربول يحلق وحيداً في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة من 20 مباراة فقط، وبفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، وبفارق 14 نقطة عن الثالث مانشستر سيتي، حيث فاز في 19 مباراة و تعادل في مباراة واحدة فقط و لم يخسر أي مباراة.ويتبقى لفريق ليفربول مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد، بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية. وتمكن فريق يورغن كلوب من جمع 58 نقطة من 60 نقطة ممكنة، بحيث يتطلع ليفربول إلى تحطيم أرقام قياسية إن واصل بالمستوى نفسه.







ترامب ليفربول بطولة



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