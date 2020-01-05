 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / ضجة واسعة حول زيت جوز الهند
ضجة واسعة حول زيت جوز الهند
الأحد, 05 يناير, 2020 03:03:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
ضجة واسعة حول زيت جوز الهند
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات

مازالت الضجة المحاطة بزيت جوز الهند قائمة. فالناس يخبزون به ويطهون به ويسكبونه على القهوة ويقومون بدهنه على الخبز. ويستخدمونه على الشعر والبشرة أيضا. وباختصار يبدو أنه ليس هناك شيء لا يمكن لزيت جوز الهند أن يفعله.

ولكن ليس لأنه أحدث صيحات الأطعمة الخارقة يعني أنه يجب وضعه في الطعام. فيجب الانتباه عند تناول زيت جوز الهند أن دهونه المشبعة يمكن أن ترفع كمية البروتين الدهني مرتفع الكثافة (إتش دي إل) وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (إل دي إل)، وذلك بعد مراجعة 21 دراسة نشرت في عدد إبريل 2016 بدورية "نيوتريشن ريفيوز".

ولذا فإنه في حين يمكن لزيت جوز الهند أن يرفع الكوليسترول الذي يقي القلب مثل (إتش دي إل)، إلا أنه يضخ أيضا كوليسترول "إل دي إل" غير الجيد والمرتبط بخطر الإصابة بمرض القلب، حسبما ذكر موقع "ايفري داي هيلث".

وتقول خبيرة الطب التكاملي وصحة المرأة تيراونا لو دوج إنه يجب تذكر أنه إذا كان المرء يتناول زيت جوز الهند فيجب أن يكون ضمن الكثير من الزيوت في النظام الغذائي.

وتضيف أنه لا يوجد حاجة لإضافته على كل شيء، حيث إنه يحتوي على 117 سعراً حرارياً لكل ملعقة طعام وهو نفس المقدار تقريباً للزيوت الأخرى. وببساطة استخدمه بالتناوب بين زيت الزيتون البكر وزيت الفول السوداني وزيت بذور العنب والسمن الحيواني.

وعند وضع جوز الهند على الجلد يضفي لمعانا. وتقول لو دوج: "أنا متيمة باستخدامه خارجيا .. فزيت جوز الهند رائع عندما يتعلق بالحكة أو الالتهاب أو خطر الإصابة بعدوى بكتيرية".




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
178
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©