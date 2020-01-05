شاهد بالفيديو سليماني: نقاتل لاستعادة فارس من سطوة أناس يسكنون الصحاري

*يمن برس - خاص
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الأسبق، الذي قتل قبل يومين على يد الأمريكيين في العراق.
ويقول سليماني في الفيديو إن "عداء إيران للعرب ليس جديدًا، وقد قدمت إيران تضحيات كبيرة لكسر شوكتهم، وكبح جماحهم، وتدمير أمجادهم المزعومة"، مضيفًا "نحن نقاتل لاستعادة أمجاد إمبراطورية فارس التي لم يتبق منها إلا الأطلال من أناس كانوا، يسكنون الصحاري".
وقتل سليماني في قصف أمريكي استهدف موكبه عند مطار العراق صباح الجمعة الماضية مع أبومهدي المهندس القيادي في مليشيات الحشد الشعبي العراقي وعدد مرافقيهم.
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