قاتل أسامة بن لادن يتحدى أن تهاجم إيران مدمرة أمريكية

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*يمن برس - متابعات

تحدى روبرت أونيل، الذي يقول إنه من أطلق النار على زعيم القاعدة أسامة بن لادن، إيران أن تهاجم إحدى المدمرات العسكرية الأميركية، بعدما هددت طهران بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية.

وخاطب أونيل قادة طهران بتغريدة على موقع تويتر قائلا: "مرحبا، إيران... الرجاء مهاجمة واحدة من المدمرات الأميركية".

وأضاف أونيل أن اختيار الجيش الأميركي لاسم المدمرة "لم يأت عبثا".

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على تويتر من أن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا في إيران ستضربها "بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة" إذا هاجمت طهران أهدافا أو أفرادا أميركيين.

وتصاعدت في الشهرين الأخيرين الهجمات على قواعد عراقية تضم عسكريين أميركيين أسفرت عن جرح ومقتل عدد من العسكريين العراقيين، وصولا إلى استهداف قاعدة عسكرية في كركوك شمال بغداد بثلاثين صاروخا في 27 ديسمبر، ما تسبب بمقتل متعاقد أميركي.

وكان ترامب قد أمر بتوجيه الضربة التي قُتل فيها الجمعة سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس.