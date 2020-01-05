الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / استراتيجية سعودية للرد على أي تصعيد حوثي وقيادات المليشيات أولى الأهداف

استراتيجية سعودية للرد على أي تصعيد حوثي وقيادات المليشيات أولى الأهداف

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن قيادات عسكرية سعودية عليا اجتمعت مع قيادات ومسؤولين عسكريين من دول صديقة لوضع استراتيجية مطوّرة للتعامل مع ميليشيا الحوثيين، في حال قامت باعتداءات على المنشآت المدنية والاقتصادية في دول التحالف.



وأوردت الصحيفة معلومات التي حصلت عليها تفيد بأن الاستراتيجية تتضمن الاستعداد لتوجيه عمليات وضربات عسكرية مؤلمة لقادة الميليشيا لدفع ثمن اعتداءاتهم بحيث يتم التركيز على استهداف القادة المعطلين للحل السياسي ومقراتهم ومصالحهم في اليمن.



وتستند هذه الضربات، بحسب المعلومات، إلى منظومات رصد واستهداف ذات إمكانيات عالية تم إدخالها، بما في ذلك نشر أسراب طائرات مقاتلة تابعة لدول صديقة للمملكة، ورادارات ودفاعات جوية وأسلحة نوعية حديثة.



وبُنيت هذه الاستراتيجية المطوّرة على افتراض احتمالية قيام الميليشيا الحوثية بما تمليه عليها طهران للزج باليمن وشعبه في معركة لا ناقة له فيها ولا جمل.



ونقلت "الشرق الأوسط" عن مسؤول سعودي أنه لن يعلق على أي أمور تتعلق باستراتيجيات داخلية أو أي تفاهمات بين المملكة والدول الصديقة.



وشدد على أن التحالف بقيادة المملكة ملتزم بالتهدئة وبالإجراءات السياسية والعسكرية كافة للمحافظة عليها، ودعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية وفق المرجعيات الثلاث وعودة اليمن إلى محيطه العربي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن قيادات عسكرية سعودية عليا اجتمعت مع قيادات ومسؤولين عسكريين من دول صديقة لوضع استراتيجية مطوّرة للتعامل مع ميليشيا الحوثيين، في حال قامت باعتداءات على المنشآت المدنية والاقتصادية في دول التحالف.وأوردت الصحيفة معلومات التي حصلت عليها تفيد بأن الاستراتيجية تتضمن الاستعداد لتوجيه عمليات وضربات عسكرية مؤلمة لقادة الميليشيا لدفع ثمن اعتداءاتهم بحيث يتم التركيز على استهداف القادة المعطلين للحل السياسي ومقراتهم ومصالحهم في اليمن.وتستند هذه الضربات، بحسب المعلومات، إلى منظومات رصد واستهداف ذات إمكانيات عالية تم إدخالها، بما في ذلك نشر أسراب طائرات مقاتلة تابعة لدول صديقة للمملكة، ورادارات ودفاعات جوية وأسلحة نوعية حديثة.وبُنيت هذه الاستراتيجية المطوّرة على افتراض احتمالية قيام الميليشيا الحوثية بما تمليه عليها طهران للزج باليمن وشعبه في معركة لا ناقة له فيها ولا جمل.ونقلت "الشرق الأوسط" عن مسؤول سعودي أنه لن يعلق على أي أمور تتعلق باستراتيجيات داخلية أو أي تفاهمات بين المملكة والدول الصديقة.وشدد على أن التحالف بقيادة المملكة ملتزم بالتهدئة وبالإجراءات السياسية والعسكرية كافة للمحافظة عليها، ودعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية وفق المرجعيات الثلاث وعودة اليمن إلى محيطه العربي.







استراتيجية سعودية إستهداف قيادات المليشيات



شارك الخبر أصدقاءك:



203

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







