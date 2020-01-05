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استراتيجية سعودية للرد على أي تصعيد حوثي وقيادات المليشيات أولى الأهداف
الأحد, 05 يناير, 2020 09:40:00 صباحاً

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استراتيجية سعودية للرد على أي تصعيد حوثي وقيادات المليشيات أولى الأهداف
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*يمن برس - متابعة خاصة
قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن قيادات عسكرية سعودية عليا اجتمعت مع قيادات ومسؤولين عسكريين من دول صديقة لوضع استراتيجية مطوّرة للتعامل مع ميليشيا الحوثيين، في حال قامت باعتداءات على المنشآت المدنية والاقتصادية في دول التحالف.

وأوردت الصحيفة معلومات التي حصلت عليها تفيد بأن الاستراتيجية تتضمن الاستعداد لتوجيه عمليات وضربات عسكرية مؤلمة لقادة الميليشيا لدفع ثمن اعتداءاتهم بحيث يتم التركيز على استهداف القادة المعطلين للحل السياسي ومقراتهم ومصالحهم في اليمن. 

وتستند هذه الضربات، بحسب المعلومات، إلى منظومات رصد واستهداف ذات إمكانيات عالية تم إدخالها، بما في ذلك نشر أسراب طائرات مقاتلة تابعة لدول صديقة للمملكة، ورادارات ودفاعات جوية وأسلحة نوعية حديثة.

وبُنيت هذه الاستراتيجية المطوّرة على افتراض احتمالية قيام الميليشيا الحوثية بما تمليه عليها طهران للزج باليمن وشعبه في معركة لا ناقة له فيها ولا جمل. 

ونقلت "الشرق الأوسط" عن مسؤول سعودي أنه لن يعلق على أي أمور تتعلق باستراتيجيات داخلية أو أي تفاهمات بين المملكة والدول الصديقة.

وشدد على أن التحالف بقيادة المملكة ملتزم بالتهدئة وبالإجراءات السياسية والعسكرية كافة للمحافظة عليها، ودعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية وفق المرجعيات الثلاث وعودة اليمن إلى محيطه العربي.


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خاص - يمن برس

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