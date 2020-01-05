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توقف المرافق الصحية عن العمل في مديرية مرخة بشبوة

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*يمن برس - متابعة خاصة

شكا عدد من المواطنين في مديرية مرخة بمحافظة شبوة (جنوب اليمن) من توقف المرافق الصحية في المديرية عن العمل.



وقال المواطن صالح الهلالي إن 3 وحدات صحية في مختلف مناطق المديرية من أصل 4 مرافق صحية توقفت عن العمل منذ اندلاع الحرب، وليس هناك غير مرفق صحي واحد يفتقر لأبسط الأجهزة الطبية، لافتًا إلى أن المواطنين من أبناء المديرية يضطرون للسفر مايقارب 150 كيلو للعلاج في مستشفيات مدينة عتق عاصمة المحافظة.



وأشار الهلالي إلى أن مطالبات وشكاوي المواطنين للجهات المسؤولة طوال السنوات الماضية لم تجد التجاوب.



من جهته أوضح مدير عام مكتب الصحة بمحافظة شبوة الدكتور عيدروس أن مكتب الصحة وضع خطة لمعالجة مختلف المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي في مختلف مديريات المحافظة ومنها مديرية مرخة.



وأضاف بارحمة أن البدء في تنفيذ الخطة سوف يكون من العام الجديد 2020، مؤكدًا أن مكتب الصحة سوف يقوم بتفعيل عمل كافة المرافق الصحية في مديرية مرخة ومعالجة النقص في الكادر الطبي.



ويقدر عدد سكان المديرية بـ40 ألف نسمة، فيما تفتقر مناطقهم لأبسط الخدمات الحكومية.



يشار إلى أن الحرب في اليمن أدت إلى إغلاق نحو 600 مستشفى، وتضرر 1900 مرفق صحي من أصل 3500 مرفق في البلاد، وفق تقارير محلية رسمية ومنظمات دولية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شكا عدد من المواطنين في مديرية مرخة بمحافظة شبوة (جنوب اليمن) من توقف المرافق الصحية في المديرية عن العمل.وقال المواطن صالح الهلالي إن 3 وحدات صحية في مختلف مناطق المديرية من أصل 4 مرافق صحية توقفت عن العمل منذ اندلاع الحرب، وليس هناك غير مرفق صحي واحد يفتقر لأبسط الأجهزة الطبية، لافتًا إلى أن المواطنين من أبناء المديرية يضطرون للسفر مايقارب 150 كيلو للعلاج في مستشفيات مدينة عتق عاصمة المحافظة.وأشار الهلالي إلى أن مطالبات وشكاوي المواطنين للجهات المسؤولة طوال السنوات الماضية لم تجد التجاوب.من جهته أوضح مدير عام مكتب الصحة بمحافظة شبوة الدكتور عيدروس أن مكتب الصحة وضع خطة لمعالجة مختلف المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي في مختلف مديريات المحافظة ومنها مديرية مرخة.وأضاف بارحمة أن البدء في تنفيذ الخطة سوف يكون من العام الجديد 2020، مؤكدًا أن مكتب الصحة سوف يقوم بتفعيل عمل كافة المرافق الصحية في مديرية مرخة ومعالجة النقص في الكادر الطبي.ويقدر عدد سكان المديرية بـ40 ألف نسمة، فيما تفتقر مناطقهم لأبسط الخدمات الحكومية.يشار إلى أن الحرب في اليمن أدت إلى إغلاق نحو 600 مستشفى، وتضرر 1900 مرفق صحي من أصل 3500 مرفق في البلاد، وفق تقارير محلية رسمية ومنظمات دولية.







مرخة توقف مستوصفات صحية شبوة



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