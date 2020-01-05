الصفحة الرئيسية / طب وصحة / علامات تظهر على طفلك تدل على إصابته بمشاكل نفسية

علامات تظهر على طفلك تدل على إصابته بمشاكل نفسية

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:



*يمن برس - متابعات

اكتئاب وتوتر وبكاء مستمر، جمعيها من علامات الاكتئاب والضغط النفسى عند الأطفال ، قد يكون ذلك نتيجة سوء معاملة الأباء للطفل أو نتيجة مشاكل فى المدرسة أثرت على نفسيته وأدائه الدراسى، وفى هذه الحالة قد يخطأ الاباء فى تفسير العلامات التى تظهر على طفلهم وهنا قد يزداد الامر سوءا.



وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك علامات تدل على اصابة الطفل بمرض نفسى وهى:



1:فقدان الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام مع الشعور الدائم بالتعب والإرهاق، فالتعب النفسى والاكتئاب يسببان ضعف عام فى الجسم وفقدان الشهية والوزن.



2:التفكير الدائم فى إيذاء النفس والتفكير فى الانتحار، فهى من العلامات التى تدل على إصابة الطفل بمرض نفسى، ولا بد من عرضه على الطبيب فورا، مع مراقبة تصرفات الطفل.



3:تقلب المزاج من الاعراض التى تدل على إصابة الطفل بمشاكل نفسية قد يكون انفصام أوتوحد فقد يكون الطفل طبيعيا ومرة واحدة يصرخ ويبكى ويتحول مزاجه فجأة، وذلك دليل على إصابته بمرض نفسى لابد من البحث وراءه وعلاجه.



4:عدم القدرة على التركيز مع قلة المستوى الدراسى والنشاط، وهى من أبرز العلامات التى تدل على الإصابة بالاكتئاب والامراض النفسية الأخرى.



5:السلوك العدوانى من العلامات التى تظهرعلى الطفل عند تعرضه لأى مشاكل نفسية سواء اكتئاب أو فرط حركة وغيرها من المشاكل النفسية الأخرى.



6: فرط شديد فى الحركة وعدم القدرة على التواجد فى مكان محدد، كما يظهرعلى الطفل علامات الحركة الشديدة وبسرعة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اكتئاب وتوتر وبكاء مستمر، جمعيها من علامات الاكتئاب والضغط النفسى عند الأطفال ، قد يكون ذلك نتيجة سوء معاملة الأباء للطفل أو نتيجة مشاكل فى المدرسة أثرت على نفسيته وأدائه الدراسى، وفى هذه الحالة قد يخطأ الاباء فى تفسير العلامات التى تظهر على طفلهم وهنا قد يزداد الامر سوءا.وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك علامات تدل على اصابة الطفل بمرض نفسى وهى:1:فقدان الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام مع الشعور الدائم بالتعب والإرهاق، فالتعب النفسى والاكتئاب يسببان ضعف عام فى الجسم وفقدان الشهية والوزن.2:التفكير الدائم فى إيذاء النفس والتفكير فى الانتحار، فهى من العلامات التى تدل على إصابة الطفل بمرض نفسى، ولا بد من عرضه على الطبيب فورا، مع مراقبة تصرفات الطفل.3:تقلب المزاج من الاعراض التى تدل على إصابة الطفل بمشاكل نفسية قد يكون انفصام أوتوحد فقد يكون الطفل طبيعيا ومرة واحدة يصرخ ويبكى ويتحول مزاجه فجأة، وذلك دليل على إصابته بمرض نفسى لابد من البحث وراءه وعلاجه.4:عدم القدرة على التركيز مع قلة المستوى الدراسى والنشاط، وهى من أبرز العلامات التى تدل على الإصابة بالاكتئاب والامراض النفسية الأخرى.5:السلوك العدوانى من العلامات التى تظهرعلى الطفل عند تعرضه لأى مشاكل نفسية سواء اكتئاب أو فرط حركة وغيرها من المشاكل النفسية الأخرى.6: فرط شديد فى الحركة وعدم القدرة على التواجد فى مكان محدد، كما يظهرعلى الطفل علامات الحركة الشديدة وبسرعة.







علامات طفلك حالة نفسية



شارك الخبر أصدقاءك:



553

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







