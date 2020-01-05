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الدولار يرتفع بشكل جنوني وغير مسبوق والأسعار تشتعل بعد توقف شركات صرافة من ارسال الحوالات إلى صنعاء
الأحد, 05 يناير, 2020 02:20:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
يواصل الريال اليمني تراجعه الكبير والمتسارع أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية مقابل استقرار للعملات في صنعاء في ظل قرار اتخذته شركات صرافة بتوقف ارسال الحوالات إلى العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بسبب الفارق الكبير في سعر الصرف .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الأحد 5 يناير2020 كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 164
الدولار 623
الإماراتي : 167
العماني : 1600
ذهب كسر 21 : 26,200
(( أسعار البيع ))
السعودي : 165
الدولار : 629
الإماراتي : 169.5
العماني : 1625
ذهب كسر 21 : 26,600
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