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الدولار يرتفع بشكل جنوني وغير مسبوق والأسعار تشتعل بعد توقف شركات صرافة من ارسال الحوالات إلى صنعاء

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*يمن برس -خاص

يواصل الريال اليمني تراجعه الكبير والمتسارع أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية مقابل استقرار للعملات في صنعاء في ظل قرار اتخذته شركات صرافة بتوقف ارسال الحوالات إلى العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بسبب الفارق الكبير في سعر الصرف .



وجاءت أسعار الصرف اليوم الأحد 5 يناير2020 كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :



(( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي : 164

⁦ الدولار 623

⁦ الإماراتي : 167

⁦ العماني : 1600

ذهب كسر 21 : 26,200



(( أسعار البيع ))

⁦ السعودي : 165

⁦ الدولار : 629

⁦ الإماراتي : 169.5

⁦ العماني : 1625

ذهب كسر 21 : 26,600





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يواصل الريال اليمني تراجعه الكبير والمتسارع أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية مقابل استقرار للعملات في صنعاء في ظل قرار اتخذته شركات صرافة بتوقف ارسال الحوالات إلى العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بسبب الفارق الكبير في سعر الصرف .وجاءت أسعار الصرف اليوم الأحد 5 يناير2020 كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :(( أسعار الشراء ))⁦ السعودي : 164⁦ الدولار 623⁦ الإماراتي : 167⁦ العماني : 1600ذهب كسر 21 : 26,200(( أسعار البيع ))⁦ السعودي : 165⁦ الدولار : 629⁦ الإماراتي : 169.5⁦ العماني : 1625ذهب كسر 21 : 26,600







أسعار الصرف الدولار الريال



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