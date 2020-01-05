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ما حقيقة اللقاء بين "قاسم سليماني" وقيادات حوثية قبـل مقتله؟

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صور عبد الملك الحوثي وقاسم سليماني

*يمن برس -متابعة خاصة

كشفت صحيفة سعودية، اليوم الأحد، عن تفاصيل لقاء عقده القيادي في الحرس الثوري الايراني الصريع قاسم سليماني، مع قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية، قبيل ساعات من مقتله في بغداد الجمعة الماضية.



ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية من مصادر قالت أنها موثوقة في صنعاء، قولها إن قاسم سليماني عقد في بيروت التي كان عائدا منها إلى بغداد قبيل مقتله، لقاءات مع قيادات حوثية وأخرى من مليشيا "حزب الله"، تضمنت التخطيط لعمليات إرهابية في المياه الإقليمية اليمنية تستهدف السفن التجارية والعسكرية الدولية خصوصا الأمريكية.



وبحسب المصادر فإن قيادات حوثية أكدت أن: "سليماني شدد على ضرورة توحيد الصفوف لفك الحصار عن طهران بتفعيل "أذرع المقاومة"، وتنفيذ عمليات انتحارية وتفخيخ الممرات الدولية وتحويل البحار إلى مسرح لعمليات قتالية تعتمد على الكر والفر والضربات الدقيقة والزوارق المتفجرة".



وأضافت تلك المصادر أن "سليماني كان يشعر أنه وبلاده في خطر وأن الطريقة الوحيدة للضغط على الأمريكيين وإجبارهم على التفاوض هو تحريك الوكلاء والمليشيا لإفشال الانتفاضات المناهضة لإيران وأتباعها في البلدان العربية".



وأفصحت المصادر، أن المليشيا تلقت تعهداً من سليماني بإرسال مزيد من الخبراء والأسلحة إلى الحديدة.



وعن طبيعة اللقاء، أوضحت المصادر أن قيادات حوثية والمشرف الإيراني على الحوثيين عبدالرضاء شهلاي شاركوا في الاجتماع عبر الشبكة العنكبوتية من صنعاء والحديدة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت صحيفة سعودية، اليوم الأحد، عن تفاصيل لقاء عقده القيادي في الحرس الثوري الايراني الصريع قاسم سليماني، مع قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية، قبيل ساعات من مقتله في بغداد الجمعة الماضية.ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية من مصادر قالت أنها موثوقة في صنعاء، قولها إن قاسم سليماني عقد في بيروت التي كان عائدا منها إلى بغداد قبيل مقتله، لقاءات مع قيادات حوثية وأخرى من مليشيا "حزب الله"، تضمنت التخطيط لعمليات إرهابية في المياه الإقليمية اليمنية تستهدف السفن التجارية والعسكرية الدولية خصوصا الأمريكية.وبحسب المصادر فإن قيادات حوثية أكدت أن: "سليماني شدد على ضرورة توحيد الصفوف لفك الحصار عن طهران بتفعيل "أذرع المقاومة"، وتنفيذ عمليات انتحارية وتفخيخ الممرات الدولية وتحويل البحار إلى مسرح لعمليات قتالية تعتمد على الكر والفر والضربات الدقيقة والزوارق المتفجرة".وأضافت تلك المصادر أن "سليماني كان يشعر أنه وبلاده في خطر وأن الطريقة الوحيدة للضغط على الأمريكيين وإجبارهم على التفاوض هو تحريك الوكلاء والمليشيا لإفشال الانتفاضات المناهضة لإيران وأتباعها في البلدان العربية".وأفصحت المصادر، أن المليشيا تلقت تعهداً من سليماني بإرسال مزيد من الخبراء والأسلحة إلى الحديدة.وعن طبيعة اللقاء، أوضحت المصادر أن قيادات حوثية والمشرف الإيراني على الحوثيين عبدالرضاء شهلاي شاركوا في الاجتماع عبر الشبكة العنكبوتية من صنعاء والحديدة.







قاسم سليماني قيادات حوثية حزب الله



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