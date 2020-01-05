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اشتباك مسلح ومقتل سارق دخل قصر الفنانة الشهيرة" نانسي عجرم"

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نانسي عجرم

*يمن برس -متابعة خاصة

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، أن سارقا دخل إلى منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وحصل اشتباك مسلح مع زوجها ما أدى إلى مقتل السارق.



وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن شابا من التابعية السورية (مواليد العام 1989)، دخل فجر اليوم ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.



وأضافت الوكالة: "لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، فحصل إطلاق نار متبادل، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، أن سارقا دخل إلى منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وحصل اشتباك مسلح مع زوجها ما أدى إلى مقتل السارق.وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن شابا من التابعية السورية (مواليد العام 1989)، دخل فجر اليوم ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.وأضافت الوكالة: "لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، فحصل إطلاق نار متبادل، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية".







نانسي عجرم مسلح سارق



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