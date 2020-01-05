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مقتل نجل أحد مشائخ مأرب برصاص مسلحين في عدن(الاسم+التفاصيل)

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الشاب حسن عبد الرحمن المقتول في عدن

*يمن برس -عدن

قتل شاب من أبناء محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، اليوم الأحد، على يد مسلحين مجهولين في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد).



وقال مصدر محلي إن الشاب حسن عبدالرحمن زبن الله حسن عطية / 23 عاما / قتل اليوم في العاصمة المؤقتة عدن على أيدي مسلحين مجهولين في عدن.



وأوضح المصدر أن الشاب حسن عطية، هو نجل الشيخ البدوي حسن عطية، أحد مشائخ مديرية حريب بمحافظة مأرب.



وأشار المصدر إلى أن ملابسات مقتل الشاب حسن عطية ما تزال غير معروفة حتى اللحظة.



وتشهد محافظة عدن انفلاتاً أمنياً غير مسبوق وسجلت العديد من عمليات الاغتيال التي طالت عدد من العسكريين والامنيين وأئمة المساجد وسياسيين قيدت جميعها ضد مجهول.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل شاب من أبناء محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، اليوم الأحد، على يد مسلحين مجهولين في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد).وقال مصدر محلي إن الشاب حسن عبدالرحمن زبن الله حسن عطية / 23 عاما / قتل اليوم في العاصمة المؤقتة عدن على أيدي مسلحين مجهولين في عدن.وأوضح المصدر أن الشاب حسن عطية، هو نجل الشيخ البدوي حسن عطية، أحد مشائخ مديرية حريب بمحافظة مأرب.وأشار المصدر إلى أن ملابسات مقتل الشاب حسن عطية ما تزال غير معروفة حتى اللحظة.وتشهد محافظة عدن انفلاتاً أمنياً غير مسبوق وسجلت العديد من عمليات الاغتيال التي طالت عدد من العسكريين والامنيين وأئمة المساجد وسياسيين قيدت جميعها ضد مجهول.







مشائخ مأرب عدن مسلحين



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