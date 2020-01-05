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مقتل نجل أحد مشائخ مأرب برصاص مسلحين في عدن(الاسم+التفاصيل)
الأحد, 05 يناير, 2020 02:59:00 مساءً

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الشاب حسن عبد الرحمن المقتول في عدن
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الشاب حسن عبد الرحمن المقتول في عدن

*يمن برس -عدن
قتل شاب من أبناء محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، اليوم الأحد، على يد مسلحين مجهولين في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد).

وقال مصدر محلي إن الشاب حسن عبدالرحمن زبن الله حسن عطية / 23 عاما / قتل اليوم في العاصمة المؤقتة عدن على أيدي مسلحين مجهولين في عدن.

وأوضح المصدر أن الشاب حسن عطية، هو نجل الشيخ البدوي حسن عطية، أحد مشائخ مديرية حريب بمحافظة مأرب.

وأشار المصدر إلى أن ملابسات مقتل الشاب حسن عطية ما تزال غير معروفة حتى اللحظة.

وتشهد محافظة عدن انفلاتاً أمنياً غير مسبوق وسجلت العديد من عمليات الاغتيال التي طالت عدد من العسكريين والامنيين وأئمة المساجد وسياسيين قيدت جميعها ضد مجهول.


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خاص - يمن برس

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