"الصليب الأحمر"يعاود العمل في الحديدة بعد يومين من اعتداء الحوثيين عليه

*يمن برس -الحديدة
عاودت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، عملها في مقرها في مدينة الحديدة، بعد تعرضه في وقت سابق للاعتداء من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكدت بعثة المنظمة الدولية، أنها عاودت العمل بكامل كوادرها وبشكل طبيعي في الحديدة.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، السيدة ناتالي نبيل بكداش، لوسائل إعلام محلية.
ويوم الجمعة الماضية، أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، على اقتحام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في مدينة الحديدة وطردت موظفيها من المقر، وفق ماصرح به وكيل أول المحافظة وليد القديمي.
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