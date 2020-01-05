 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / "الصليب الأحمر"يعاود العمل في الحديدة بعد يومين من اعتداء الحوثيين عليه
"الصليب الأحمر"يعاود العمل في الحديدة بعد يومين من اعتداء الحوثيين عليه
الأحد, 05 يناير, 2020 03:07:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
بعثة الصليب الأحمر في الحديدة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
بعثة الصليب الأحمر في الحديدة

*يمن برس -الحديدة
عاودت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، عملها في مقرها في مدينة الحديدة، بعد تعرضه في وقت سابق للاعتداء من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.
 
وأكدت بعثة المنظمة الدولية، أنها عاودت العمل بكامل كوادرها وبشكل طبيعي في الحديدة.
 
 جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، السيدة ناتالي نبيل بكداش، لوسائل إعلام محلية.
 
ويوم الجمعة الماضية، أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، على اقتحام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في مدينة الحديدة وطردت موظفيها من المقر، وفق ماصرح به وكيل أول المحافظة وليد القديمي.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
310
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©