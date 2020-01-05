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اعتقال نجم المنتخب اليمني وهدافه السابق في إب

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أحمد البريد

*يمن برس -إب

قام مدير أوقاف محافظة إب باعتقال أمين عام نادي الاتحاد وهداف المنتخبات اليمنية سابقًا أحمد البريد .



ونشر نادي الاتحاد “بيانًا” عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي” يؤكد فيه اعتقال الكابتن أحمد البريد أمس السبت من قبل مدير الأوقاف في المحافظة.



وقال النادي في البيان”: الأخ معالي الدكتور مروان المحاقري رئيس النيابة المحترم يهديكم نادي الاتحاد أطيب التحايا ونتقدم لكم بهذا الشكوى بالأخ مدير الأوقاف بندر العسل وذلك لقيامه باحتجاز أمين عام نادي الاتحاد أحمد البريد خارج نطاق القانون وداخل مكتب الأوقاف وذلك يعد مخالفة” .



وطالب النادي في بيانه رئيس النيابة بالانتقال أو تكليف أحد أعضاء النيابة وإثبات جريمة اعتقال الأمين العام للنادي وتحويل المتسبب والفاعل إلى التحقيق .



ولم يكشف النادي في بيانه عن أسباب اعتقال الأمين العام للنادي احمد البريد .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قام مدير أوقاف محافظة إب باعتقال أمين عام نادي الاتحاد وهداف المنتخبات اليمنية سابقًا أحمد البريد .ونشر نادي الاتحاد “بيانًا” عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي” يؤكد فيه اعتقال الكابتن أحمد البريد أمس السبت من قبل مدير الأوقاف في المحافظة.وقال النادي في البيان”: الأخ معالي الدكتور مروان المحاقري رئيس النيابة المحترم يهديكم نادي الاتحاد أطيب التحايا ونتقدم لكم بهذا الشكوى بالأخ مدير الأوقاف بندر العسل وذلك لقيامه باحتجاز أمين عام نادي الاتحاد أحمد البريد خارج نطاق القانون وداخل مكتب الأوقاف وذلك يعد مخالفة” .وطالب النادي في بيانه رئيس النيابة بالانتقال أو تكليف أحد أعضاء النيابة وإثبات جريمة اعتقال الأمين العام للنادي وتحويل المتسبب والفاعل إلى التحقيق .ولم يكشف النادي في بيانه عن أسباب اعتقال الأمين العام للنادي احمد البريد .







المنتخب اليمني إب أحمد البريد



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