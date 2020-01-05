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اتحاد الطلاب في الهند :السفارة اليمنية نهبت المنح المقدمة ونطالب بصرف المستحقات المتأخرة

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وقفة احتجاجية لطلاب اليمن في الهند

*يمن برس -متابعات

استنكر الاتحاد العام لطلاب اليمن في الهند "نهب المنح الدراسية المقدمة"، داعياً الحكومة إلى سرعة صرف مستحقات الطلاب للربعين الثالث والرابع للعام 2019.



وقال الاتحاد في بيان صادر عن وقفة احتجاجية، إنه يطالب بمحاسبة ومحاكمة المتورطين في نهب المنح الدراسة المقدمة من الحكومة الهندية من قبل المسئولين في السفارة والملحقية اليمنية في نيودلهي، وسرعة صرف مستحقات الطلاب للربعين الثالث والرابع للعام 2019م.



وطالب البيان الحكومة اليمنية بإحالة كل المتورطين في التلاعب في المنح الدراسية إلى المحاكمة، والتواصل مع الجانب الهندي لزيادة عدد المنح الدراسية للطلاب اليمنيين، واتخاذ آلية مناسبة لضمان وصول تلك المنح للطلاب المستحقين.



وأوضح الاتحاد أن السفارة اليمنية طلبت من الجانب الهندي اعتماد 40 طالباً منهم 23 طالباً فقط تنطبق عليهم الشروط، متهماً الدبلوماسية اليمنية في الهند بـ"نهب المنح التي تقدمها وتخصيصها لأقاربهم، وتأخير الربع الثالث والرابع من عام 201".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استنكر الاتحاد العام لطلاب اليمن في الهند "نهب المنح الدراسية المقدمة"، داعياً الحكومة إلى سرعة صرف مستحقات الطلاب للربعين الثالث والرابع للعام 2019.وقال الاتحاد في بيان صادر عن وقفة احتجاجية، إنه يطالب بمحاسبة ومحاكمة المتورطين في نهب المنح الدراسة المقدمة من الحكومة الهندية من قبل المسئولين في السفارة والملحقية اليمنية في نيودلهي، وسرعة صرف مستحقات الطلاب للربعين الثالث والرابع للعام 2019م.وطالب البيان الحكومة اليمنية بإحالة كل المتورطين في التلاعب في المنح الدراسية إلى المحاكمة، والتواصل مع الجانب الهندي لزيادة عدد المنح الدراسية للطلاب اليمنيين، واتخاذ آلية مناسبة لضمان وصول تلك المنح للطلاب المستحقين.وأوضح الاتحاد أن السفارة اليمنية طلبت من الجانب الهندي اعتماد 40 طالباً منهم 23 طالباً فقط تنطبق عليهم الشروط، متهماً الدبلوماسية اليمنية في الهند بـ"نهب المنح التي تقدمها وتخصيصها لأقاربهم، وتأخير الربع الثالث والرابع من عام 201".







الطلاب الهند المنح الدراسية



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