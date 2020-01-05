يمني يعرض ابنته الرضيعة للبيع ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي (التفاصيل)

*يمن برس -خاص
أثارت قصة بنت عرضها والدها للبيع غضبا واستنكاراً واسعَين في مواقع التواصل الاجتماعي وأوساط الرأي العام اليمني .
ونشر شخص يدعى "يوسف نصيري" صورة على فيس بوك لبنت تبلغ من العمر 15 يوما حسب قوله، وقال نصيري أن الطفلة للبيع.
وفي الوقت الذي لم يفصح فيه عن أي تفاصيل أو أسباب نشر رقم جواله للتواصل من أجل البيع في حالة فريدة من نوعها حيث لم يسبق حدث مثلها في اليمن.
وعبر ناشطون عن استنكارهم على فعل كهذا، في حين دعا آخرون إلى مساعدة والد الطفلة باعتبار أنه عرضها للبيع لتدني ضروفه الاقتصادية.
حيث قال "علي مسعود" في منشور له رصده"يمن برس": حسبنا الله ونعم الوكيل يوسف النصيري يعرض ابنته للبيع بسبب الأوضاع التي يعيشها ، حيث لا يمتلك بيت يسكن فيه هو أولاده ولا يجد ما يأكل أو يشرب فعرض ابنته للبيع يارب افرجها عليه وعلى كل الضعفاء والمساكين "
وبين منتقد للعرض هذا وبين متعاطف مع ظروف والد الطفلة يجدر الأشارة إلى الوضع الاقتصادي الذي يمر به غالبية اليمنيين والذي تسبب في حالات انتحار كثيرة، كان آخرها شخص أقدم على إحراق نفسه في صنعاء.
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