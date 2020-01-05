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مدير مديرية"قعطبة" يتهم مسؤول أمني رفيع بمحاولة اغتياله في الضالع (وثيقة)
الأحد, 05 يناير, 2020 05:14:00 مساءً

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مدير مديرة قعطبة العقيد المريسي
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مدير مديرة قعطبة العقيد المريسي

*يمن برس -الضالع
اتهم مدير عام مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، اليوم الأحد، نائب مدير شرطة المحافظة النقيب "بليغ الحميدي" بالاعتداء عليه ومحاولة قتله.

وقال العقيد "أحمد المريسي" في شكوى قدمها لمحافظ الضالع ومدير الأمن، إنه" تعرض اليوم، للاعتداء وإطلاق النار إلى داخل سيارته من قبل الحميدي، والشروع في قتله".

وأشار إلى أن الواقعة حدثت في مبنى المجمع الحكومي أثناء أداء الخدمة بحضور أعضاء المكتب التنفيذي.

وطالب المريسي بتوجيه السلطات الأمنية بضبط الحميدي والتحقيق معه لمعرفة دوافع الجريمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه.

ويعد العقيد المريسي أحد قيادات المقاومة الشعبية في جبهة مريس وجرى تعينه مدير عام لمديرية قعطبة، عقب تحريرها من مليشيات الحوثي في ابريل من العام الماضي.
يمن برس - مدير مديرية"قعطبة" يتهم مسؤول أمني رفيع بمحاولة اغتياله في الضالع (وثيقة)



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خاص - يمن برس

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