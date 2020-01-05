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زعيم عربي يفجر مفاجأة بشأن رسالة تخص السعودية كانت مع سليماني أثناء مقتله
الأحد, 05 يناير, 2020 05:24:00 مساءً

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سليماني
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سليماني

*يمن برس -وكالات
قال رئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، إنه كان من المقرر أن يجتمع مع قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، صباح اليوم الذي قتل فيه إثر ضربات جوية أمريكية في مطار بغداد.

وأوضح عبد المهدي، خلال جلسة البرلمان العراقي لمناقشة الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة ردا على اغتيال سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، إن "قاسم سليماني، كان على موعد معه ليسلمه رسالة إيرانية ردا على رسالة سعودية أوصلتها بغداد لطهران".


وقال:"كنت على موعد مع الشهيد سليماني في الثامنة والنصف في يوم استشهاد، وكان من المقرر أن يحمل لي رسالة من الجانب الإيراني ردًا على الرسالة السعودية التي أوصلناها للجانب الإيراني للوصول إلى انفراجة في الأوضاع بالمنطقة".


وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".


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خاص - يمن برس

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