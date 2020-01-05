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منعها والدها من شراء "موبايل".. فقتلت نفسها بطريقة مؤلمة
الأحد, 05 يناير, 2020 05:47:00 مساءً

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منعها والدها من شراء "موبايل".. فقتلت نفسها بطريقة مؤلمة
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*يمن برس -متابعات
وضعت طفلة مغربية حدا لحياتها بعد أن امتنع والدها عن شراء "هاتف ذكي" لها، بعد خلاف عائلي.

وتناولت الطفلة المغربية (16 عاما) سم الفئران ما أدى لوفاتها في منزل أسرتها الكائن في إقليم العرائش في المغرب.

وبحسب موقع "العرائش" تشهد المغرب ارتفاعا بنسب الانتحار خصوصا في مدن الشمال وقراه، مما يستدعي تدخلا سريعا من السلطات المغربية.

وكانت دراسة مغربية نشرت في الثاني من سبتمبر/أيلول من العام الفائت قد نوهت إلى أن المغرب يشهد 5.3 حالة انتحار لكل ألف نسمة، بين عامي 2000 و 2016 ليكون ثاني بلد عربي بعد السودان بحسب منظمة الأمم المتحدة، بحسب "مرايانا".


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خاص - يمن برس

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