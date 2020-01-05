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كاتب سعودي مهاجما اليمنيين :قضيتكم "تخزينة قات" وينقصكم دروس في العروبة

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السعودي خالد الزعتر

*يمن برس -متابعة خاصة

هاجم كاتب ومحلل سياسي سعودي، أبناء المحافظات الشمالية في اليمن ووصفهم "المتكسبين" من الأزمة المستمرة في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، مشدداً على ضرورة أن يخضعوا لدروس خصوصية في العروبة، حسب تعبيره.



وقال السعودي خالد الزعتر، مؤلف كتاب "إيران الخميني شرطي الغرب"، في حسابه على "تويتر": "جلست أفكر هل يستوي الجنوبي الذي حطم المشروع الإيراني تحت أقدامه في عدن والمحافظات الجنوبية ، والشمالي الذي يلتزم الركود والجمود تجاه الإرهاب الحوثي".



وأضاف الزعتر "كلا لايستويان، الجنوبيين لديهم قضية يدافعون عنها تستحق الدعم، أما الطرف الآخر وهو الشمالي قضيته تخزين القات والتكسب من الأزمة".



وتابع الزعتر "لازلت اعيد وأكرر حالة الجمود والركود الشعبي في صنعاء والمحافظات الشمالية غير مبررة، (..) لكن يبدو أن الشماليين لايزالون يحاولون ان يكونوا غائبين عن مشهد الحراك العربي في مواجهة المشروع الفارسي".



وأعرب الزعتر عن أمله أن يخضع أبناء الشمال في اليمن لما أسماها بـ"دروس خصوصية عن العروبة" وأن يستفيدوا من الحالة العربية الجنوبية وحالة الإصرار والعزيمة والعروبة لدى الجنوبيين، بدلا من الإرتهان لحالة الصمت والجمود غير المبرر له تجاه الإرهاب الحوثي الإيراني"، حسب تعبيره.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك هاجم كاتب ومحلل سياسي سعودي، أبناء المحافظات الشمالية في اليمن ووصفهم "المتكسبين" من الأزمة المستمرة في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، مشدداً على ضرورة أن يخضعوا لدروس خصوصية في العروبة، حسب تعبيره.وقال السعودي خالد الزعتر، مؤلف كتاب "إيران الخميني شرطي الغرب"، في حسابه على "تويتر": "جلست أفكر هل يستوي الجنوبي الذي حطم المشروع الإيراني تحت أقدامه في عدن والمحافظات الجنوبية ، والشمالي الذي يلتزم الركود والجمود تجاه الإرهاب الحوثي".وأضاف الزعتر "كلا لايستويان، الجنوبيين لديهم قضية يدافعون عنها تستحق الدعم، أما الطرف الآخر وهو الشمالي قضيته تخزين القات والتكسب من الأزمة".وتابع الزعتر "لازلت اعيد وأكرر حالة الجمود والركود الشعبي في صنعاء والمحافظات الشمالية غير مبررة، (..) لكن يبدو أن الشماليين لايزالون يحاولون ان يكونوا غائبين عن مشهد الحراك العربي في مواجهة المشروع الفارسي".وأعرب الزعتر عن أمله أن يخضع أبناء الشمال في اليمن لما أسماها بـ"دروس خصوصية عن العروبة" وأن يستفيدوا من الحالة العربية الجنوبية وحالة الإصرار والعزيمة والعروبة لدى الجنوبيين، بدلا من الإرتهان لحالة الصمت والجمود غير المبرر له تجاه الإرهاب الحوثي الإيراني"، حسب تعبيره.







كاتب سعودي اليمن تخزينة قات



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